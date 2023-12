Vlada imenovala nove državne sekretarje

Vlada je na dopisni seji imenovala državne sekretarje na ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za naravne vire in prostor. Tako je na ministrstvu za naravne vire in prostor državna sekretarka postala Lidija Kegljevič Zagorc, na ministrstvu za javno upravo pa sta državna sekretarja znov postala Mojca Ramšak Pešec in Jure Trbič.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je tako danes prenehala z opravljanjem funkcije ministra za naravne vire in prostor, hkrati pa istega dne preneha tudi funkcija državnemu sekretarju Jožetu Novaku, pojasnjujejo na ministrstvu za naravne vire in prostor. Slednjega je, kot smo poročali, na današnji seji Državni zbor Republike Slovenije potrdil za ministra za naravne vire in prostor. PREBERI ŠE DZ potrdil Jožeta Novaka ter Franca Propsa za ministra Vlada je izdala odločbo o imenovanju dr. Lidije Kegljevič Zagorc za državno sekretarko na ministrstvu za naravne vire in prostor z 8. 12. 2023. Lidija Kegljevič Zagorc je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva. Doktorirala je s področja investicijskih procesov, prostorskih investicij, njihove obravnave ter vrednotenja. Trenutno je članica uprave DARS d.d., kjer je pristojna za vodenje področja gradenj in obnov na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji. Na Evropski pravni fakulteti Nove univerze je predavateljica in nosilka predmeta Vodenje infrastrukturnih projektov. Od leta 2015 do leta 2022 je bila zaposlena na DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, kjer je nazadnje vodila projekte 3. razvojne osi. Vlada imenovala državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Vlada je sprejela sklepa o prenehanju funkcije državnih sekretarjev Mojce Ramšak Pešec in Jureta Trbiča na ministrstvu za javno upravo. Hkrati pa sta bila s sklepi Mojca Ramšak Pešec in Jure Trbič ponovno imenovana za državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo. Oba sta bila ponovno imenovana na predlog ministra Franca Propsa.