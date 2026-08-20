Vlada imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu UKC Ljubljana

Vlada je na današnji seji odpoklicala tudi dosedanje predstavnike ustanovitelja v svetu Onkološkega inštituta Ljubljana Mojco Dobnik , Bredo Krašna , Tomaža Slano in Andreja Eržena . Za preostanek mandata, do 6. novembra 2027, je kot predstavnike ustanovitelja imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz , Zvonka Slavca in Federica Victorja Potočnika .

Dosedanje predstavnike ustanovitelja Irmo Gubanec , Tomaža Slano , Igorja Alfirevića in Suzano Bolčič Agostini pa so odpoklicali, so sporočili po seji vlade.

Iz sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pa je vlada danes razrešila Primoža Stošickega, ki je sredi julija odstopil z mesta predsednika in člana sveta zavoda. Za preostanek mandata, do 25. septembra 2027, je za novo predstavnico ustanovitelja imenovala Lejlo Agić.

Odpoklic dosedanjih predstavnikov ustanovitelja sledi spremembi pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Z njo so določili, da lahko vlada ne glede na razloge za predčasno razrešitev odpokliče predstavnika ustanovitelja na predlog ministra za zdravje.

Ob prenehanju mandatov članov sveta zavoda zaradi predčasne razrešitve minister za zdravje predlaga nadomestne člane s seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja ali se izvede nov javni poziv. Na ministrstvu so zapisali, da vsi novoimenovani predstavniki ustanovitelja izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje.