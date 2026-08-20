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Slovenija

Vlada imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu UKC Ljubljana

Ljubljana, 20. 08. 2026 17.37 pred 2 urama 2 min branja 7

Avtor:
STA
Ljubljanski klinični center

Vlada je na dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simono Kaučič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja.

Dosedanje predstavnike ustanovitelja Irmo Gubanec, Tomaža Slano, Igorja Alfirevića in Suzano Bolčič Agostini pa so odpoklicali, so sporočili po seji vlade.

Vlada je na današnji seji odpoklicala tudi dosedanje predstavnike ustanovitelja v svetu Onkološkega inštituta Ljubljana Mojco Dobnik, Bredo Krašna, Tomaža Slano in Andreja Eržena. Za preostanek mandata, do 6. novembra 2027, je kot predstavnike ustanovitelja imenovala Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federica Victorja Potočnika.

Ljubljanski klinični center
Ljubljanski klinični center
FOTO: Damjan Žibert

Iz sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pa je vlada danes razrešila Primoža Stošickega, ki je sredi julija odstopil z mesta predsednika in člana sveta zavoda. Za preostanek mandata, do 25. septembra 2027, je za novo predstavnico ustanovitelja imenovala Lejlo Agić.

Odpoklic dosedanjih predstavnikov ustanovitelja sledi spremembi pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Z njo so določili, da lahko vlada ne glede na razloge za predčasno razrešitev odpokliče predstavnika ustanovitelja na predlog ministra za zdravje.

Ob prenehanju mandatov članov sveta zavoda zaradi predčasne razrešitve minister za zdravje predlaga nadomestne člane s seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja ali se izvede nov javni poziv. Na ministrstvu so zapisali, da vsi novoimenovani predstavniki ustanovitelja izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje.

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KOMENTARJI7

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Anion6anion
20. 08. 2026 19.43
Vse za dobre sejnine. Spoznajo se pa itak na nič
Odgovori
0 0
Levcekk
20. 08. 2026 19.28
In potem politika zlorablja zdravstvo zoper mene in ppdobnih,ki živimo ppšteno ter smo glasni in kritični zopee politik ustrahovanj,zlorab institucij,korupcije,pranju denarja itd..V UKC.LJ so mi npr..v sodelovanju s politiko oz.državo celo namerno uničili transplantirano ledvico,tako,da xo mi povzročili nefrotoksičnost,da bi me izsiljevali,unicevali,utisali itd. Glej moj Facebook,Instagram Borut Zabret,kjer sem vpogled v dokaz objavil tudi svojo zdravstveno dokumentacijo.
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+1
1 0
Golobji ples
20. 08. 2026 19.20
Čestitamo
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+4
5 1
zibertmi
20. 08. 2026 19.18
vlada je zopet kršila zakonodajo,dodala je člen po katerem lahko vlada odpokliče člana vodstva brez obrazložitve,kar je proti zakonu kar je potrdila tudi predstavnica kpk.janez bi rad vsepovsod samo svoje,v fermaciji telekomu želenici darsu luki koper se samo pere denar ker je neizsledljiv
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+0
3 3
kr--en
20. 08. 2026 18.24
Remškar? Ni nam pomoči.
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+1
5 4
janez horvat
20. 08. 2026 18.28
Bi rad imel tam Kebra? Mogoče strokovnjaka Jenulla?
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+4
7 3
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