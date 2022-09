Vlada imenovala novi predstavnici v svetu celjske bolnišnice

Kot so pojasnili na Ukomu, je Azra Herceg specialistka oftalmologije, ki je od leta 2011 dalje zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani. Pred tem je med letoma 2010 in 2011 opravljala delo sobne zdravnice po strokovnem izpitu v Splošni bolnišnici (SB) Murska Sobota, leto prej pa je bila zdravnica pripravnica v UKC Maribor. Je dobitnica številnih priznanj in nagrad, so dodali. Leta 2019 se je vpisala na doktorski študij biomedicine, pred tem pa je leta 2009 zaključila doktorski študij medicine na ljubljanski Medicinski fakulteti.

Na seji je vlada sprejela tudi sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svetu SB Celje Andreja Klasinca in Primoža Stošickega. Za preostanek mandata do 27. septembra 2025 je za predstavnici ustanovitelja na predlog zdravstvenega ministrstva imenovala Mojco Kert in Petro Mencigar Cvar.

Klasinc je prejšnji teden odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, potem ko svet kljub pričakovanjem ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ni sprejel odstopa vodilnih v SB Celje. Zato je takrat vlada razrešila predstavnika ustanovitelja v celjski bolnišnici Mitjo Pirmana in namesto njega imenovala Tomaža Subotiča. Vodstvo je odstop ponudilo zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

Tanjo Marsič pa je vlada imenovala za generalno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu za dobo petih let, in sicer od 1. oktobra letos do 30. septembra 2027 z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kot so pojasnili na Ukomu, je od leta 2003 opravljala vlogo glavnega tajnika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Pred tem je tri leta opravljala delo samostojne strokovne delavke za pravne zadeve v Uradu za družbene dejavnosti na Mestni občini Koper. Po izobrazbi je pravnica, ob tem pa tudi doktorska študentka na primorski univerzi.