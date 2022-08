Vlada imenovala Petro Bezjak Cirman za novo v. d. direktorice Ukoma

Nekdanjo novinarko Dela in Radiotelevizije Slovenija (RTVS), sedanjo poklicno predsednico sveta delavcev RTVS in predstavnico zaposlenih v nadzornem svetu RTVS je na položaj predlagal predsednik vlade Robert Golob . Z delom bo začela 17. avgusta, imenovana je za obdobje največ šest mesecev oz. do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku.

Bezjak Cirmanova je v sredo v prvem odzivu dejala, da se veseli novega izziva, vodenje Ukoma vidi kot pomemben karierni korak. Danes je za Radio Slovenija dejala, da bi zase težko rekla, da je bila zadnjih pet let novinarka oz. vpeta v novinarsko delo. Naredila je okoli 30 prispevkov in nobeden ni bil o trenutnem predsedniku vlade, je navedla in poudarila, da ne bi rekla, da je o čem poročala pristransko. "Če pa poslušam nekdanje direktorje Ukoma, vsi govorijo, da je to strokovna funkcija," je še dodala.