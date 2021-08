Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v svete več bolnišnic

V svet Splošne bolnišnice Murska Sobota so za mandatno dobo štirih let imenovali Suzano Šuklar , Gyöngyija Kercsmarja , Mirana Forjaniča , Borisa Miho Kaučiča in Ivana Horvata .

V svet Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna so kot predstavnike ustanovitelja imenovali Barbaro Gojtanić , Ano Žužek Barle , Vojka Jurco in Sonjo Vodopivec .

Vlada je sicer že marca zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu UKC Maribor, ko je razrešila Jožeta Šabedra , Stanislavo Naterer in Srečka Felixa Kropeta in za preostanek mandata imenovala Miksića, Potočnika ter Simona Trpina.

Predstavnikom ustanovitelja v teh bolnišnicah bo začel teči mandat s konstitutivno sejo sveta. Mandat obstoječim članom namreč poteče v septembru.

Vlada je danes tudi razrešila dve predstavnici ustanovitelja v svetu Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, in sicer Biserko Simčič ter Vanjo Cencič. Do izteka mandata, to je do 20. 12. 2021, ju bosta nasledili Frida Urbančič in Marjan Zahar.

Menjava se je zgodila tudi v svetu Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Vlada je po pisni odstopni izjavi razrešila Zvoneta Čadeža in za čas do konca mandata, to je do 17. januarja 2022, imenovala Borisa Miho Kaučiča.