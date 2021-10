Vlada imenovala v.d. direktorja vladnega urada za demografijo

Danilo Lončarič je magister znanosti državnih in evropskih študij, trenutno pa je zaposlen na Centru za socialno delo v Mariboru, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Urad za demografijo je vlada z odlokom ustanovila oktobra 2020, začetek uporabe odloka in s tem delovanja urada pa že večkrat prestavila. Julija je tako določila začetek uporabe odloka za 15. september, a tedaj ta datum premaknila na 15. oktober.

Sprva je bilo predvideno, da bo urad vodil minister brez listnice, pozneje so odlok spremenili in zapisali, da bo urad vodil direktor, ki bi bil odgovoren vladi.

Med nalogami urada naj bi bile spremljanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije. Prav tako naj bi se urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko starejših ter ozaveščal družbo o demografskih izzivih. Obenem bo spremljal tudi demografsko politiko drugih držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.