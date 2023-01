Vlada imenovala več državnih sekretarjev

Vlada je za novega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo imenovala Andreja Rajha. Za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu je vlada s 25. januarjem imenovala Tanjo Šarabon, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija.

Za državnega sekretarja na ministrstvu za naravne vire in prostor je imenovala Mateja Skočirja. Hkrati je z današnjim dnem Skočirju in Urošu Vajglu prenehala funkcija sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor.