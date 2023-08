Vlada imenovala vodje direktoratov in sekretariata notranjega ministrstva

Vsi trije so položaje že zasedali kot vršilci dolžnosti, polni petletni mandat pa se jim izteče 23. avgusta 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja, so dodali na ministrstvu.

Po izvedenih posebnih javnih natečajih je sicer posebna natečajna komisija izvedla postopke ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za navedene položaje. Na podlagi standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi je posebna natečajna komisija ugotovila, da so vsi trije kandidati primerni za te položaje, so še pojasnili na ministrstvu.