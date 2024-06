Vlada in Fides po 148 dneh stavke še vedno ne najdeta skupnega jezika

148 dni oziroma skoraj pet mesecev zdravniške stavke je že za nami, vlada in sindikat Fides pa še vedno nista našla skupnega jezika. V javnost prihaja vse več javnih pisem zdravnikov oziroma klicev na pomoč, kot jim sami pravijo. Zadnjega je podpisalo več kot 1100 zdravnic in zdravnikov. V njem opozarjajo, da se razmere v slovenskem zdravstvu kljub drugačnim obljubam pred volitvami vsak dan slabšajo in da se erozija zaupanja med vlado in zdravništvom ne sme nadaljevati. Vladi dajejo ultimat, da ponovno vzpostavi integriteto zdravstvenega sistema.