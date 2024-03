Vlada in Fides uskladila in potrdila dogovor o mediaciji

Ob tem so dodali, da sta se vlada in Fides v mediacijskem postopku tudi dogovorila za strogo zaupnost razprav in informacij, deljenih med mediacijo. Po njihovih navedbah je dogovor "ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja in odprtega dialoga med stranmi, kar je temelj za uspešno rešitev spora". To pomeni, da do konca mediacije nobena stran z javnostjo ne bo delila vsebine mediacije in ostalih "relevantnih informacij", so pojasnili.