Vlada in Fides znova za pogajalsko mizo, pred tem ločen sestanek z Golobom

"Niso finančne zahteve tiste, na katerih se lomijo kopja, ampak je cel sklop prepotrebnih ukrepov v zdravstvu, zato da nekako preprečimo zlom javnega zdravstvenega sistema, ki je slonel, saj veste, na plečih premnogih zdravnikov in premnogega nadurnega dela," je v ponedeljek ob napovedi vložitve zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke poudaril Polh.

V vmesnem času pa sta se premier Golob in ministrica glede na izjave slednje vsaj enkrat neformalno sestala s predstavniki sindikata. Kako daleč so stavkovna pogajanja, sicer ni znano. Sodeč po dosedanjih medijskih izjavah predstavnikov obeh strani, še nista blizu dogovora.

"Paciente so vzeli za talce"

V ponedeljek se je med stranema še bolj zaiskrilo, ko je Golob v državnem zboru odgovarjal na vprašanja poslancev, kako bo vlada ukrepala ob zdravniški stavki. "Član Fidesa ni nič več vreden kot medicinska sestra v zdravstvu, vsi si zaslužijo boljše pogoje in boljše plače. Vsi bodo to dobili naenkrat in ne posamezna skupina hitreje," je dejal Golob in ob tem Fides obtožil, da je paciente vzel za talce. Fidesu je prav tako očital, da je edini sindikat v javnem sektorju, ki ne razume, "da je treba implementacijo plačne reforme zamakniti" zaradi avgustovskih poplav.

"Golob – aroganten kot vedno"

Nad izjavami Goloba so bili v Fidesu zgroženi. Po njihovem mnenju izjave Goloba jasno kažejo, kakšna je pripravljenost vlade na iskanje konsenza za končno ureditev razmer v slovenskem javnem zdravstvu in da so sami na mediacijo pristali že pred letom dni.

"Žogice si podajamo preko mrežice, to je pač njegov odgovor, aroganten kot vedno, tako da jaz tudi kaj drugega ne pričakujem," je besede premierja komentiral Polh.

Na seji glavnega stavkovnega odbora zdravniškega in zobozdravniškega sindikata Fides so v ponedeljek sprejeli še odločitev, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka o upravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je konec prejšnjega tedna sprejela Vlada Republike Slovenije.