Vlada in javni sektor znova za mizo: točki pogajanj tudi dopust in regres

Pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij se po daljšem premoru vračajo na mizo. Lansko jesen so namreč povsem zastala, a so nato konec leta vlada in sindikati sicer sklenili dogovor, po katerem bodo plače zaradi delne uskladitve z inflacijo z junijem višje za 3,36 odstotka.

Boštjančič je sicer pretekli teden, ko je postal krovni vladni pogajalec na tej fronti, napovedal, da se ne bodo pogovarjali le o plačah, temveč tudi o normativih in učinkovitosti dela. Na tnalu pa so tako tudi dopust, regres, pogajati pa se želi tudi o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Po četrtkovi seji vlade, so namreč sporočili, da je vlada pogajalskim skupinam naložila, da začnejo pogajanja za spremembo in dopolnitev kolektivnih pogodb glede določanja števila dni letnega dopusta ter o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja, upoštevaje usmeritve dosedanje ožje pogajalske skupine.