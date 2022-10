Vlada in občinska združenja dosegla dogovor o višini povprečnin

Kot sta na vladni spletni strani sporočili ministrstvi za javno upravo in finance, je vlada prisluhnila občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih občine opravljajo. Slednje pa so razumele omejitve države glede na trenutne razmere. Po zbližanju stališč so občine z dogovorom zadovoljne.

Parafiran dogovor bodo potrdili še vlada in vodstva združenj občin.