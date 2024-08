Vlada in OKS v Parizu za 2025 obljubila rešitve v korist športa

Kot ključno je izpostavil: "Naredili bomo delovno skupino na ravni ministrstva za finance in OKS ter predebatirali predloge, ki že dolgo krožijo v javnosti. To bo zaživelo že jeseni in verjamem, da bomo v nekaj tednih našli rešitve, kaj ja in kaj ne, ter postavili prioritete. Ne gre le za vrhunski šport, ampak tudi za dostopnost športa za mlade v društvih, klubih, šolah."

"Znotraj vlade velja pristna podpora športu. Politiki se z določenimi stvarmi radi pohvalimo, včasih bi bilo morda celo bolje, če se ne bi, pri športu pa je podpora pristna. Naredili smo naslednji korak v dogovarjanjih, ki so se začela s sestankom s premierjem Robertom Golobom in resornim ministrom Matjažem Hanom," je v uvodu dejal finančni minister Klemen Boštjančič .

In kot zagotavlja minister, ideje niso nove, končno pa naj bi v Sloveniji našli rešitve. "Ko sem se pripravljal na ta obisk, sem sodelavce na ministrstvu zaprosil za material, dobil sem material, star štiri, osem in celo 12 let. Izkazalo se je, da je interes politike, vsaj deklarativno, za šport velik vedno, ko so na sporedu olimpijske igre. Potem to zamre. Odkrito smo se pogovorili, kako se bomo tega lotili, in do jeseni bodo številne stvari tako pripravljene, da jih bomo dali v javno razpravo."

Že pred leti so bile na mizi davčna olajšava za klube, društva in pokrovitelje, spremembe na področju pokojnin, druga kariera, posebni skladi z davčno razbremenitvijo. "Ne obljubljam, da bomo povsod našli rešitve, ki bodo enake osnovnim idejam, a odkrito bomo pogledali, kaj so prioritete in kaj zmoremo uresničiti. Naša zaveza je, da bomo skupaj našli konkretne rezultate. Ne sme se zgoditi, da bomo čez štiri leta v Los Angelesu razpravljali o istih zadevah."

'Z novim načinom imamo priložnost, da naredimo korak naprej'

"Zame je najbolj pomemben dogovor, da bomo vse te že znane in v preteklosti predstavljene zadeve zdaj reševali v skupni delovni skupini ter pri tem postavili jasne prioritete. Morda je bil v preteklosti problem prav to, da nismo imeli skupnega organa, ki bi zadeve urejal. Zdaj imamo z novim načinom priložnost, da naredimo korak naprej," pa je povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac in dodal še najpomembnejše: "Vse se začne pri denarju. Definirali smo nadaljnje sodelovanje in čim prej bomo skupaj skušali zabiti gol."

Bobinac je ob tem opozoril še, da se rešitve išče za vso paleto športa, od vrhunskega do najnižje ravni. "Športa brez društev in klubov v lokalnih okoljih, kjer začenjajo oblikovati mlade športnike, ni. Za to moramo najti trajne rešitve. Vesel sem, da ima vlada posluh za razvoj športa."

Zaveza med ministrom Boštjančičem in Bobincem pa bo bržkone tudi podarjeni srebrnik Leona Štuklja, ki je poskrbel, da imamo Slovenci zdaj že celo stoletje tudi športnika z zlato olimpijsko kolajno, po več kot stoletju olimpizma pa se obeta nov, pomemben korak v razvoju športa.