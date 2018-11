Vlada in policisti po pogajanjih optimistični: narejen je bil napredek

Predstavniki vlade in policistov ocenjujejo, da je bil danes na pogajanjih narejen napredek. SindikalistRadivoj Uroševič meni, da je sestanek vnesel elemente optimizma. Vladni pogajalec Peter Pogačar pa je pojasnil, da morajo ovrednotiti vpliv predlogov posameznih skupin na druge, in ocenil, da lahko prihodnji teden naredijo pomemben korak naprej.

Vsebine pogajanj ne na sindikalni ne na vladni strani ne razkrivajo, prav tako ne želijo govoriti o tem, koliko so zahteve policijskih sindikatov, ki od 1. oktobra nadaljuje marca prekinjeno stavko, vredne. Po današnjem sestanku so pojasnili le, da je bil v pogajanjih narejen napredek.

"Vsekakor je bilo na današnjem sestanku slišati dokaj veliko informacij, ki vnašajo nek optimizem, da bomo v letošnjem letu ta pogajanja uspešno privedli h koncu," je v izjavi za medije dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič.

Kot je pojasnil, na sindikalni strani zdaj pričakujejo konkreten predlog za reševanje njihovih stavkovnih zahtev. Napovedal je, da bodo sicer stavko zaostrili, če ne bo prišlo do približevanj in če se ne bo spoštovala dinamika, o kateri so danes govorili.

"V vsakem primeru bomo stavko zaostrili, ko bomo ocenili, da gredo pogajanja v slepo smer. V tem trenutku še ni tega občutka," je pojasnil.

Maksimilijan Golenač iz Sindikata policistov Slovenije pa je dodal, da sta sindikata v svojih zahtevah v celoti usklajena.

Na vladni strani bodo pripravili pisni predlog, znova se bodo sestali naslednji teden

Tudi vodja vladnih pogajalcev Peter Pogačar je pojasnil, da je bil danes vendarle narejen napredek. "Na vladni strani bomo sedaj pogledali celoto, vsak predlog posamezne poklicne skupine moramo ovrednotiti skozi prizmo enotnega plačnega sistema in vpliva na druge poklicne skupine," je dejal.

Kot je napovedal, bodo na vladni strani pripravili pisni predlog za rešitev stavkovnih zahtev, saj jim je tako kot tudi državljanom v interesu, da se stavka policistov prekine in da se stavke celotnega javnega sektorja sploh ne izvedejo. Za začetek decembra so namreč stavko napovedali tudi v več drugih sindikalnih skupinah, s katerimi se vlada te dni prav tako ločeno pogaja.

Predstavniki policijskih sindikatov in vladne pogajalske skupine so se na ločenih pogajanjih sicer danes sešli drugič, znova pa se bodo sestali prihodnji teden. Kot je pojasnil Uroševič, pa pogajanja tečejo tudi vmes, ko so na delu strokovne službe na vladni in sindikalni strani, prav tako pa medtem tečejo tudi pogajanja glede tistih zahtev, ki jih lahko rešijo "znotraj hiše, torej z ministrstvom in vodstvom policije".

Med stavkovnimi zahtevami policistov sta namreč tudi presistemizacija nekaterih delovnih mest ter drugačna ureditev premakljivega delovnega časa in obvezne prisotnosti zaposlenih v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi.

Policisti sicer zahtevajo vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila postavljena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah.

Prav tako so med zahtevami izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odprava anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov.