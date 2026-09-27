Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vladi in SDS zrasla podpora, Han najbolj priljubljen

Ljubljana, 27. 09. 2026 19.00 pred 32 minutami 2 min branja 22

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša

Kako na priljubljenost vlade, strank in politikov vplivajo najbolj aktualne zadeve v državi? Komu - če komu - politično škodijo rekordne cene goriv? Kdo pridobiva v referendumski vročici in koliko volivci Luki Mescu oziroma njegovi Levici zamerijo nove obtožbe v aferi Fotopub? Objavljamo rezultate najnovejšega merjenja političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo opravili v Inštitutu Mediana.

Janševa vlada je prvič v mandatu zvišala delež podpornikov. Delo ministrske ekipe podpira odstotno točko in pol več vprašanih kot mesec prej (36,4 %). Hkrati pa ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico (50,2 %) nasprotnikov. Delež neopredeljenih se je znižal (13,4 %).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami je ob začetku referendumske kampanje Janševa SDS povečala prednost. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj četrtino (23,7 %) vprašanih. Sledi Golobova Svoboda, ki bi jo izbrala petina anketirancev (20,3 %), na tretjem in četrtem mestu pa so skoraj izenačeni koalicijski krščanski demokrati (7,0 %) in opozicijski socialni demokrati (6,8 %). Levica je kljub novim obtožbam proti Luki Mescu v aferi Fotopub, celo pridobila nekaj podpore (6,1 %).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V spodnjem delu lestvice vidimo skok za Logarjeve Demokrate (4,2 %) in padec za Stevanovićevo Resnico (2,9 %), ki je le za las prehitela neparlamentarne Pirate (2,8 %). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v preostalih šestih odstotkih.

In še neopredeljeni. Skoraj 13 odstotkov (12,9 %) vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Dobrih 6 odstotkov (6,3 %) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,3 %).

Na lestvici politikov prvo mesto še naprej drži predsednik socialnih demokratov Matjaž Han, pred predsednico države Natašo Pirc Musar. Tretji pa je tokrat finančni minister Andrej Šircelj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov predhodnik, zdaj pa poslanec Svobode Klemen Boštjančič, je napredoval na peto mesto. Prvak Demokratov Anže Logar pa zdrsnil na osmo.

Predsednik največje opozicijske stranke Robert Golob je na polovici lestvice, mesto pred voditeljem Nove Slovenije in infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem, ki je po rekordnih cenah goriv izgubil tri mesta.

Vodja poslancev SD Meira Hot je napredovala za štiri mesta in je štirinajsta, sokoordinatorka Levice Asta Vrečko ostaja šestnajsta.

Rep lestvice tokrat začenja premier in voditelj SDS Janez Janša, ki je nazadoval kar za dvanajst mest. Drugi voditelj Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina, ki jih sicer zanika, izgubil štiri mesta. Zadnji pa je spet prvak Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Mediana javno mnenje stranke

'Dumpling žogica' počila in deklico hudo opekla po obrazu

'Zgodovina nas uči o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov'

24ur.com 26,3 odstotka: podpora vladi padla na najnižjo točko doslej
24ur.com Kakšne politične posledice imata afera Karigador in oprostitev Janše?
24ur.com Vlado podpira manj kot 40 odstotkov vprašanih, med strankami vodi SDS
24ur.com Afera Mijič Stevanovića potisnila na dno lestvice. Kdo je pri vrhu?
24ur.com Priljubljenost politikov: po dveh letih preobrat na samem vrhu
24ur.com Politični novinci, odpadniki in povratniki: komu kaže najbolje?
24ur.com Kako v političnih strankah razumejo najnovejša sporočila volivcev?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
27. 09. 2026 20.33
Janša na predzadnjem mestu,Golob bolj priljubljen!Izdajalec Stevo na zadnjem mestu!
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
27. 09. 2026 20.32
Mediana, kdo je tokrat skrivni donator?
Odgovori
0 0
JanezOrban
27. 09. 2026 20.31
Resnica je konċala svojo kariero po volitvah,izdajalci!
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
27. 09. 2026 20.28
Več kot 50% ljudi ne podpira te vlade!
Odgovori
+3
4 1
Samo-ne-rdeci
27. 09. 2026 20.30
pojma nimaš. vsekakor jo! ker je edina za slo!
Odgovori
+0
2 2
Celjan78
27. 09. 2026 20.26
Tole seveda ni res!
Odgovori
+0
3 3
Badum Badum
27. 09. 2026 20.23
Koga so to anketirali?
Odgovori
+4
4 0
BroNo1
27. 09. 2026 20.26
Ta normalne
Odgovori
+0
2 2
Pujček
27. 09. 2026 20.29
Izraelce
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 20.23
Podpora je še bolj narasla Lažnici in 4. kriminalno pravnomočno obsojenemu Stevotu, ha,ha.
Odgovori
-2
3 5
JanezOrban
27. 09. 2026 20.22
SDS vedno prvi,volitve pa vedno zgubi
Odgovori
+0
5 5
Deep1
27. 09. 2026 20.21
Kot ponavadi SDS vedno prvi....a ko pridejo volitve so pa večno drugi! 😆😆
Odgovori
+0
5 5
Petur
27. 09. 2026 20.21
hudičevo pada celo med sektaši,zato se neki lobij poskuša z nekakšno propagando...
Odgovori
-3
2 5
mr.poper
27. 09. 2026 20.21
Anketara dajte se prijavit pri kakšni ,ki se ukvarjajo z zbiranje m Bakra
Odgovori
+2
4 2
BroNo1
27. 09. 2026 20.20
Kmalu bodo morali levičarji priznati, da Vlada dela zelo dobro napram njihovi neučinkovitosti v škodo vsakega zaposlenega, za svoje volilce (beri:lenuhe) so pa z vrečam nosil…..
Odgovori
+5
9 4
supergigi
27. 09. 2026 20.17
Janši podpora raste, vendar mediji zelo neradi zdaj objavljajo take raziskave javnega mnenja.
Odgovori
+3
6 3
Kod.
27. 09. 2026 20.15
Tudi Levici zrasla podpora,ko so izvedeli cerkveni,da lukec prihaja v cerkev z modro lučjo in sireno 😁
Odgovori
+2
3 1
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 20.15
Koliko bo treba zoper keudr in Satanyahuja 65 % proti!
Odgovori
+0
4 4
pusi
27. 09. 2026 20.15
Kdo je han?
Odgovori
+5
6 1
Jermen
27. 09. 2026 20.14
Žvaljo potuhnjeni Stevanovic prodal si se za drobiz. Zafrknil si svoje vollivce sedaj se nemores kosat ni s pirati. Na koncu lahko Snezica primes z k.... in odkorakata v Telaviv prosit za novo pomoc
Odgovori
+3
5 2
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 20.14
Keudr pada torej!
Odgovori
-1
2 3
zmerni pesimist
27. 09. 2026 20.08
Saj bo samo še 4 krat za
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961