Vladi in SDS zrasla podpora, Han najbolj priljubljen

Janševa vlada je prvič v mandatu zvišala delež podpornikov. Delo ministrske ekipe podpira odstotno točko in pol več vprašanih kot mesec prej (36,4 %). Hkrati pa ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico (50,2 %) nasprotnikov. Delež neopredeljenih se je znižal (13,4 %).
Med strankami je ob začetku referendumske kampanje Janševa SDS povečala prednost. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj četrtino (23,7 %) vprašanih. Sledi Golobova Svoboda, ki bi jo izbrala petina anketirancev (20,3 %), na tretjem in četrtem mestu pa so skoraj izenačeni koalicijski krščanski demokrati (7,0 %) in opozicijski socialni demokrati (6,8 %). Levica je kljub novim obtožbam proti Luki Mescu v aferi Fotopub, celo pridobila nekaj podpore (6,1 %).
V spodnjem delu lestvice vidimo skok za Logarjeve Demokrate (4,2 %) in padec za Stevanovićevo Resnico (2,9 %), ki je le za las prehitela neparlamentarne Pirate (2,8 %). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v preostalih šestih odstotkih.
In še neopredeljeni. Skoraj 13 odstotkov (12,9 %) vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Dobrih 6 odstotkov (6,3 %) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,3 %).
Na lestvici politikov prvo mesto še naprej drži predsednik socialnih demokratov Matjaž Han, pred predsednico države Natašo Pirc Musar. Tretji pa je tokrat finančni minister Andrej Šircelj.
Njegov predhodnik, zdaj pa poslanec Svobode Klemen Boštjančič, je napredoval na peto mesto. Prvak Demokratov Anže Logar pa zdrsnil na osmo.
Predsednik največje opozicijske stranke Robert Golob je na polovici lestvice, mesto pred voditeljem Nove Slovenije in infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem, ki je po rekordnih cenah goriv izgubil tri mesta.
Vodja poslancev SD Meira Hot je napredovala za štiri mesta in je štirinajsta, sokoordinatorka Levice Asta Vrečko ostaja šestnajsta.
Rep lestvice tokrat začenja premier in voditelj SDS Janez Janša, ki je nazadoval kar za dvanajst mest. Drugi voditelj Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina, ki jih sicer zanika, izgubil štiri mesta. Zadnji pa je spet prvak Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
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