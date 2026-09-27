Vladi in SDS zrasla podpora, Han najbolj priljubljen

Janševa vlada je prvič v mandatu zvišala delež podpornikov. Delo ministrske ekipe podpira odstotno točko in pol več vprašanih kot mesec prej (36,4 %). Hkrati pa ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico (50,2 %) nasprotnikov. Delež neopredeljenih se je znižal (13,4 %).

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Med strankami je ob začetku referendumske kampanje Janševa SDS povečala prednost. Če bi bile volitve danes, bi največja vladna stranka prepričala skoraj četrtino (23,7 %) vprašanih. Sledi Golobova Svoboda, ki bi jo izbrala petina anketirancev (20,3 %), na tretjem in četrtem mestu pa so skoraj izenačeni koalicijski krščanski demokrati (7,0 %) in opozicijski socialni demokrati (6,8 %). Levica je kljub novim obtožbam proti Luki Mescu v aferi Fotopub, celo pridobila nekaj podpore (6,1 %).

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V spodnjem delu lestvice vidimo skok za Logarjeve Demokrate (4,2 %) in padec za Stevanovićevo Resnico (2,9 %), ki je le za las prehitela neparlamentarne Pirate (2,8 %). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v preostalih šestih odstotkih. In še neopredeljeni. Skoraj 13 odstotkov (12,9 %) vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Dobrih 6 odstotkov (6,3 %) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,3 %). Na lestvici politikov prvo mesto še naprej drži predsednik socialnih demokratov Matjaž Han, pred predsednico države Natašo Pirc Musar. Tretji pa je tokrat finančni minister Andrej Šircelj.

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