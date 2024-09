Vlada in sindikati intenzivno nadaljujejo pogovore, dosežen je napredek

"Lahko z zadovoljstvom povem, da smo naredili kar velik napredek in da se približujemo temu, da bo morda ostalo neusklajenih nekaj členov," je dejala. Dodala je, da ne gre za bistvene člene in napovedala, da bodo v ponedeljek na delovni skupini nadaljevali z dokončnim, bolj nomotehničnim usklajevanjem zakonskega besedila.

Nato pa pričakujejo, da se bodo v sredo "dogovorili na način, da bi lahko zakon poslali v vladno proceduro". Prav tako se želijo dogovoriti o terminskih načrtih za dogovor o ostalih dokumentih in aktih, ki so potrebni za realizacijo dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij in novem plačnem sistemu.

Po besedah vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja so danes popoldne "začeli precej nervozno in ni kazalo na prav velike premike, po prvi uri pa se je atmosfera spremenila in je postalo bistveno bolj produktivno".

Štrukelj se je strinjal, da so naredili kar pomemben napredek, in verjame, da bi lahko do srede prihodnjega tedna imeli izjavo o usklajenosti zakonskega besedila, ki bi jo skupaj z zakonom nato posredovali naprej v proceduro na vlado in v državni zbor.

Da je bil na današnjih pogajanjih narejen določen napredek, je pritrdil tudi vodja druge sindikalne pogajalske skupine Jakob Počivavšek. Pojasnil je, da je vse skupaj nekoliko zapletalo dejstvo, da je vladna stran odpirala tudi nekatere člene, ki so bili v preteklosti na delovni ravni že usklajeni.

"Dejstvo pa je, da še vedno ostajajo neusklajeni nekateri členi, ki jih bomo poskusili v prihodnjih dneh še uskladiti," je dejal. Sam ocenjuje, da bi bilo pomembno, da bi bili usklajeni vsi zakonski členi, ker bi to tudi bistveno zmanjšalo tveganje, da pride do kakšnih sprememb tudi še v zakonodajnem postopku.

"Tako da upam, da bomo premogli še toliko še energije, volje in razuma, da uskladimo tudi še tiste člene, ki v tem trenutku ostajajo neusklajeni," je dodal Počivavšek.