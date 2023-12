Vlada in sindikati javnega sektorja bodo nadaljevali pogajanja o plačah

Na zadnjih pogajanjih prejšnjo sredo so podali približevalni predlog, po katerem bi se plače povišale z marcem in ne že z začetkom leta, vrednost plačnih razredov pa bi se uskladila v višini 95 odstotkov inflacije v letu 2023. S celotno inflacijo bi uskladili plačno lestvico, ki bi bila vključena v novi zakon o plačah v javnem sektorju.

Vlado in sindikate namreč čaka tudi nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema, vključno z novo plačno lestvico, ter odpravi plačnih nesorazmerij. Ob tem želi vlada zamakniti uveljavitev stavkovnih sporazumov s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in visokošolskim sindikatom. V omenjenih sporazumih so določili, da nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati z letom 2024, če do takrat plač ne bodo dogovorili znotraj plačnih stebrov, pa sporazumi omenjenim sindikatom omogočajo ločena pogajanja.

V preteklem tednu je v pogajanjih na vladni strani sodeloval minister za finance Klemen Boštjančič, ki je po odstopu prejšnje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik začasno opravljal tudi funkcijo ministra za javno upravo. Za novega ministra za javno upravo je DZ minuli teden imenoval Franca Propsa, ki naj bi posle na ministrstvu prevzel v torek.