Vlada in sindikati javnega sektorja korak bližje dogovoru

Kot je po pogajanjih pojasnil vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, bodo pripravili "neko inventuro usklajenih elementov". Če bosta z vodjem druge sindikalne pogajalske skupine Jakobom Počivavškom dobila mandat, pa bodo to besedilo s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem in ministrom za javno upravo Francem Propsom prihodnji teden tudi parafirali. S tem bi po njegovih besedah izrazili soglasje o tem, o čem so dogovorjeni.

Po besedah vodje vladnih pogajalcev, ministra Boštjančiča so, kot kaže, v zelo pomembnem delu dosegli dogovor, a jih nekaj dela še čaka. "To je neka vmesna etapa, ki pa je seveda zelo pomembna. Strinjam se, da bi pa bil res velik neuspeh, da bi zdaj, ko smo prišli do sem, v začetku septembra ugotovili, da ne znamo priti do konca. Ampak možno je vse," je dejal Boštjančič.