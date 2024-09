Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo s stebrnimi pogajanji

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj pravi, da bodo o "usodi plačnega sistema" odločala prav stebrna pogajanja, kjer se v prvi vrsti usklajujejo o novih uvrstitvah posameznih delovnih mest.

Po pogajanjih za steber vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki so bila sredo, je Štrukelj sicer ocenil, da kakšnega bistvenega napredka pri doslej neusklajenih delovnih mestih niso dosegli.

Znova pa se je po njegovih besedah postavilo tudi vprašanje, kako bodo v novem sistemu umestili sedanjo plačno skupino J, torej zaposlene v tehnično-administrativnih in računovodskih službah v celotnem javnem sektorju. Kot je dejal, so pogledi na to vprašanje različni, in občutek ima, da niti vladi niti sindikatom ni povsem jasno, kako bi to storili.

Tudi na stebrnih pogajanjih za zdravstvo in socialno varstvo so po zadnjem sestanku v tem tednu "na isti točki, na kateri so končali v juliju," je dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.

Pogajanja v okviru obeh omenjenih stebrov naj bi se torej nadaljevala, pri čemer se kot možen datum naslednjega sestanka omenja sreda. Že v ponedeljek se bodo sestali tudi na stebrnih pogajanjih za državno upravo.

Datuma za krovna pogajanja, na katerih se vladna stran hkrati pogovarja z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, še ni. Se je pa ta teden sestala tudi delovna skupina za nov plačni zakon. "Zdi se, da pri zakonu vztrajno napredujemo proti končnemu cilju in zmanjšujemo število odprtih vprašanj," je ocenil Štrukelj.

Predstavniki vlade in sindikatov so julija podpisali dokument, s katerim so potrdili pregled zadev, ki so jih v pogajanjih uskladili dotlej. Ob tem pa so na obeh straneh izpostavljali, da časa za dogovor ni več veliko, če se želi v nov plačni sistem vstopiti s 1. januarjem 2025, kot je predvideno.

Ob tem se približuje tudi 13. september. Zaveza, da ne bodo sprožali stavkovnih aktivnosti, pa se bo s tem datumu iztekla tudi za tiste sindikate, ki so konec lanskega leta podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo.