Vlada in sindikati javnega sektorja o redni delovni uspešnosti

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo danes pogovorili o problematiki izplačevanja redne delovne uspešnosti, do katere so javni uslužbenci znova upravičeni od letošnjega julija. Tako na vladni kot na sindikalni strani pa ob začetku njenega izplačevanja v praksi zaznavajo nekatere težave.

Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti letos znaša dva odstotka sredstev za osnovne plače pri posameznem proračunskem uporabniku. Redna delovna uspešnost se lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno, delitev sredstev pa se izvaja na ravni uporabnika proračuna ali pa na ravni organizacijske enote. Nekateri so izplačilo že izvedli, drugi pa so se odločili za šestmesečno izplačevanje, tako da bodo javni uslužbenci delovno uspešnost prejeli pri januarski plači. Nekateri delodajalci najboljše ocene podelijo krogu delavcev, ki so bližje vodstvu. A že ob prvih izplačilih so se pojavila tudi vprašanja, povezana tako z dodatno obremenitvijo računovodskih služb, kot s primeri, ko izplačevanje redne delovne uspešnosti ne sledi tistemu, kar je njen namen, torej variabilnemu nagrajevanju nadpovprečnih delovnih rezultatov. Kot pravi vodja ene od dveh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek, nekateri delodajalci recimo vse javne uslužbence ocenijo enako ali pa so najboljše ocene v krogu delavcev, ki so bližje vodstvu. Poleg problematike redne delovne uspešnosti se bodo pogajalci danes seznanili tudi z delom delovne skupine, ki pripravlja analizo o izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije covida-19. Na dnevnem redu bodo imeli tudi spremembe uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Te bi tudi direktorjem omogočile prejemanje delovne uspešnosti. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorjaBranimir Štrukelj meni, da gre za dvig direktorskih plač, medtem ko na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da gre zgolj za izenačitev direktorjev s preostalimi javnimi uslužbenci glede možnosti variabilnega nagrajevanja. Na sindikalni strani bodo sicer danes zahtevali, da pogledajo tudi realizacijo zavez iz stavkovnih sporazumov. Na mizi pa je še vladni predlog za spremembe obračunavanja potnih stroškov.