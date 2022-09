Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali plačni dogovor

Sicer pa omenjeni dogovor iz ponedeljkovih pogajanj za javni sektor predvideva dvig nadomestila za prehrano na 6,15 evra in poračun za letošnji regres za letni dopust. Javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda bi pripadlo 300 evrov, uvrščenim od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov. Zaposleni, uvrščeni od 31. do 35. plačnega razreda, bi dobili 200 evrov, tisti od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov. Predlog za javne uslužbence naprej do 50. plačnega razreda je, da prejmejo poračun regresa v višini 100 evrov, a so po besedah ministrice pri tej skupini najvišjih plačnih razredov s sindikati še v razhajanjih. Poračun regresa bi dobili z oktobrskimi plačami.