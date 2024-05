Vlada in sindikati javnega sektorja znova v pregled poteka dosedanjih pogajanj

Na krovni ravni, na kateri se pogajajo predstavniki vlade in reprezentativni sindikati, so se nazadnje sestali 10. maja. Takrat so sporočili, da bodo poskušali stebrna pogajanja pohitriti in jih v 14 dneh v ključnih točkah pripeljati do konca. Tudi premier Robert Golob je pred tednom dni, ko je v DZ odgovarjal na poslanska vprašanja, dejal, da pričakuje, da bodo do konca tega meseca pogajanja o stebrih pripeljali do konca in jih v celoti zaključili do poletja.