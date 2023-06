Vlada in sindikati javnega sektorja znova za pogajalsko mizo

Sindikati izpostavili tudi vprašanje regresa

Na sindikalni strani so sicer pred začetkom današnjih pogajanj izpostavili tudi vprašanje letošnjega regresa za letni dopust. Počivavšek je napovedal, da bodo vlado pozvali, naj jasno pove, kakšno je njeno uradno stališče.

Po sindikalnem predlogu bi tisti v nižjih plačnih razredih dobili višji regres. Glede na dosedanje izjave vladnih predstavnikov vladna stran njihovemu predlogu ni naklonjena.

Kot je dejal Štrukelj, je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik njihov predlog zavrnila z argumentom, "da je v zvišanju minimalne plače že nevtralizirana inflacija". Pri tem Štrukelj izpostavlja, da je bila tudi lani minimalna plača na višji ravni kot leto pred tem, a so tistim z nižjimi plačali vseeno izplačali nekoliko višji regres.

"Ne razumem, zakaj vlada ni pripravljena pokazati javnim uslužbenkam in uslužbencem, da ceni njihovo delo, vsaj z eno majhno gesto, in jih na nek način ne odvrača od tega, da gredo še tisti, ki so ostali v javnem sektorju, v zasebnega, kjer je regres boljši in so plače boljše," je še menil.