Vlada in sindikati o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij.

Časovnica, po kateri naj bi dogovor dosegli najpozneje do konca junija, pri čemer sindikati do takrat tudi ne bi sprožali stavkovnih aktivnosti, se je izkazala za preoptimistično. A na ministrstvu za javno upravo so večkrat poudarili, da je ključno, da se novi plačni zakon uveljavi s 1. januarjem 2024, kar je še vedno predvideno. Ocenjujejo, da lahko pogajanja uspešno sklenejo v začetku jeseni.