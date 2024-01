Vlada in sindikati podpisali aneks z rešitvami iz stavkovnih sporazumov

Del aneksa, ki se nanaša na visoko šolstvo, sledeč stavkovnemu sporazumu z visokošolskim sindikatom ureja nekatere posebnosti glede delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v visokem šolstvu, pravico do t. i. sobotnega leta ter pravico do finančnih sredstev za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki se uporabijo za kritje materialnih stroškov in stroškov nakupa opreme.

Kot so v sporočilu po podpisu navedli na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je z aneksom v kolektivno pogodbo dodan člen, po katerem ima visokošolski učitelj v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev (sobotno leto). Visokošolski učitelj je tako upravičen do nadomestila plače in v celoti oproščen pedagoških obveznosti, ki bi jih moral opraviti v tem obdobju. Stroške dela osebe, ki nadomešča odstotnega visokošolskega učitelja, krije delodajalec.