Vlada in sindikati v ločena pogajanja po štirih plačnih stebrih

Po zadnjem dogovoru o načinu pogajanj bo sreda na vsake 14 dni odslej namenjena pogajanjem po posameznih plačnih stebrih, tako se bodo danes ločeno odvila pogajanja za steber javnih uslužbencev v državnih organih, na občinah, v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih s področja obvezne socialne varnosti in gasilcev. V drugem stebru so javni uslužbenci v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi. Pogajanja se bodo začela tudi za steber uslužbencev v drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter se nadaljevala za steber zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.