Vlada in sindikati v pogovore o povračilu potnih stroškov po sprostitvi cen bencina

Vprašanje, kako urediti povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je bilo sicer predmet pogajanj že v času prejšnje vlade. Kot so takrat pojasnjevali na vladni strani, je želja, da bi vse zaposlene postavili enak položaj, odpravili nejasnosti in ureditev poenostavili. Že takrat je šlo v osnovi za predlog, da bi bila podlaga za obračun potnih stroškov za javne uslužbence kilometrina.

Tudi v sporočilu po današnji seji vlade so izpostavili, da praksa kaže, da veljavna ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela proračunskim uporabnikom povzroča težave v smislu vsebine in obsega dela, zlasti pa postavlja javne uslužbence v neenak položaj. Kot so pojasnili, sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna uslužbenca, ki sta enako oddaljena od kraja opravljanja dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza.

Na ponedeljkovih pogajanjih sicer sindikati med drugim pričakujejo tudi pojasnila, kakšni so vladni načrti glede sprememb v plačnem sistemu.