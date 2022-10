Vlada in sindikati zdravstva ponovno za pogajalsko mizo

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je namreč po drugem krogu pogajanj minuli teden napovedal, da bo vladni protipredlog, ki so ga sindikatom posredovali v ponedeljek popoldne, vseboval tudi predlog dviga plač zdravnikov in zobozdravnikov. Ti z dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva iz novembra lani niso bili deležni plačnih dvigov, ob tem pa so nastala plačna nesorazmerja, ob katerih so bili nekatere vodilne medicinske sestre uvrščene v višji plačni razred kot nekateri zdravniki.

A se vladna stran, kot kaže, napovedi ni držala. Po besedah predsednice sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujovič je vladni predlog pomanjkljiv, saj ne samo, da ne vsebuje predloga za plačno skupino E1, torej zdravnikov in zobozdravnikov, ampak tudi ne za plačno skupno E3, medicinskih sester, in celotno plačno skupino J.