Vlada in sindikati znova za skupno mizo, čas za dogovor se izteka

Vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek se strinja, da je bilo ogromno dela narejenega, a nekatere stvari ostajajo odprte. Predmet današnjih krovnih pogajanj pa bodo predvsem vprašanja, povezana z novim zakonom, in dogovor o nadaljnjem delu, ki naj bi pripeljal do zaključka pogajanj.

Vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič je prejšnji teden pojasnil, da je cilj, da do konca septembra čim bolj zbližajo stališča. Da bi bili vsi zadovoljni, pa je nemogoče, je dodal. Po njegovi oceni so sicer v pogajanjih prišli zelo daleč, a jih čaka še veliko dela.

Na krovnih pogajanjih, na katerih sodelujejo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja, se bodo danes sestali po dobrih dveh mesecih. Zadnje takšno srečanje je bilo julija, ko so pred poletjem naredili nekakšno inventuro do takrat usklajenih vprašanj. Od zadnjega tedna v avgustu, ko so pogajanja po poletnih dopustih znova stekla, pa so odprta vprašanja reševali v okviru delovnih skupin in pogajanj za stebre.

Ta se je sicer doslej že večkrat odmaknil. Ker pogajalcem dogovora o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij še ni uspelo doseči, so nekateri sindikati s 13. septembrom dobili pravico do ločenih pogajanj. Obenem je bil 13. september tisti datum, do katerega se je del sindikatov zavezal, da ne bo zaostroval aktivnosti.

Počivavšek sicer ocenjuje, da dokler bodo pogajanja potekala s tako dinamiko in intenzivnostjo ter iskrenim namenom obeh strani, da jih pripeljejo do konca, to dejstvo ne bo bistveno vplivalo na sama pogajanja, vsaj ne pri večini sindikatov. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj meni, da to lahko prinese še dodatno kompleksnost in zahtevnost pri pogajanjih.