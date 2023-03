Vlada in Sviz parafirali stavkovni sporazum, stavke najverjetneje ne bo

Zadovoljstvo z doseženim sta po pogajanjih izrazila minister Igor Papič , ki je vodja vladne pogajalske skupine, in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj .

V ponedeljek je sicer glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj napovedal, da če sporazuma do danes ne bo, bo aprila sledil drugi stavkovni dan. Vodstvi Sviza in ministrstva za vzgojo in izobraževanje sta se namreč v ponedeljek dopoldne sestali na prvem uradnem spoznavno-vsebinskem srečanju, na katerem je ministrica za javni upravo Sanja Ajanović Hovnik dejala, da so pogajalci zelo konstruktivni, a o podrobnostih ni želela govoriti.

Več o vsebini pogajanj ni želel pojasniti niti Štrukelj. Povedal je le, da se pridružuje ministrici v njenem stališču, da ne bi z javnostjo delili odprtih vprašanj. "Imamo še dva dni časa, da to razrešimo ali pa ne. Kot veste, je v četrtek glavni stavkovni odbor, zato je to na nek način povezano tudi s tem. Mi se bomo v sredo še enkrat dobili in opravili poizkus zaprtja stavkovnega sporazuma. Če ga ne bo, gre pot stavke naprej in 13. aprila bo drugi stavkovni dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju."

Ker so danes vladna pogajalska skupina in predstavniki Sviza parafirali stavkovni sporazum pa je videti, da drugega stavkovnega dne aprila ne bo.