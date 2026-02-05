Dispečerji 112 bodo po dveh letih prekinili stavko

Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministra za obrambo Boruta Sajovica.

Zaposleni v centrih za obveščanje stavkajo od 19. februarja 2024. S plačno reformo so delovna mesta operaterjev na številki 112 opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje, hkrati so se tudi njim izboljšale plače. Kot pa so opozarjali, še vedno niso obravnavani enako kot dispečerji v zdravstvu in gasilstvu.