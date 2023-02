PRENOS V ŽIVO: Vlada umaknila predlog za 600-evrski dodatek k plačam v sodstvu

Vlada je predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev umaknila iz zakonodajnega postopka. Po predlogu bi vsi pravosodni funkcionarji od 1. januarja do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju, a najdlje do konca leta 2023, prejemali mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto. Izjavo ministrice za pravosodje spremljamo v živo.

Vlada je na seji iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, po katerem bi ti od 1. januarja letos pa do uveljavitve plačnega sistema v javnem sektorju, a najdlje do konca leta, prejemali 600 evrov mesečno. Na novinarski konferenci po seji vlade ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan predstavlja pravosodne sklepe, sprejete na seji. Kot pričakovano je komentirala tudi umik predloga zakona. Povedala je, da ta vlada resno jemlje svoje naloge, sploh na področju sodstva. Pravi, da se na vladi zavedajo, da položaj v sodstvu ni idealen, saj da so se plače v sodnikov realno znižale. "Ta situacija ni od včeraj," je dodala, hkrati pa pristavila, da si vlada prizadeva ureditve tega vprašanja, a da na vladi želijo predlog začasnih dodatkov ponovno preučiti v luči nekaterih odprtih vprašanj, na katera je ta teden opozorila zakonodajnopravna služba DZ. "Plače v slovenskem sodstvu so najslabše v evropskem prostorju," je tudi izpostavila. Na neustrezni položaj jih opozarjajo tudi mednarodne inštitucije. Izpostavil ja tudi, da nastale anomalije lahko posegajo tako v delo kot tudi neodvisnost zaposlenih v sodstvu. Poudarila je tudi, da se je zakonodajni predlog pripravil hitro, saj da gre za interventno rešitev. Želijo se namreč prepričati, če so predlagane rešitve najboljše. Ukrep si želijo rešiti skladno z ustavo, tudi poudarja. Nadaljnji koraki torej predstavljajo tehtanje predloga s strokovnjaki in morebitno prilagoditev predloga zakona o dodatku k plačam sodnikom in državnim tožilcev. Končne rešitve pristojna ministrica ni napovedala. Kot je še enkrat poudarila, si želijo najti ustrezno in dolgoročno rešitev za plače v sodstvu. Nakazala pa je, da bodo z interventnim zakonom plače sodnikov in državnih tožilcev (z začasnim dodatkom) povišali še pred napovedano reformo plačnega sistema v javnem sektorju.

icon-expand Vlada je sicer besedilo predloga zakona po več obravnavah določila na dopisni seji v začetku tega tedna in ga poslala v obravnavo DZ po nujnem postopku. FOTO: Shutterstock

V opozicijskih SDS in NSi so sicer včeraj k predlogu zakona vložili več dopolnil. V NSi bi z dopolnili črtali vse štiri člene predloga, po dopolnilu SDS pa bi do sistemskih sprememb vsi funkcionarji in javni uslužbenci prejeli dodatek 600 evrov bruto mesečno. Za danes je bila tudi sklicana seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bi člani odbora obravnavali prav ta zakon, a je bila že odpovedana. Predlog zakona naj bi sicer DZ nato v petek obravnaval na izredni seji, a bo ta zaradi vladnega umika predloga zakona iz zakonodajnega postopka zdaj, kot kaže, umaknjen z dnevnega reda seje. Predlog je sicer spodbudil več sindikalnih zahtev po višjih plačah.

Pripombe zakonodajnopravne službe DZ Na predlog zakona je imela kar nekaj pripomb zakonodajnopravna služba DZ. Ta je v svojem mnenju med drugim opozorila, da bi predlagana rešitev omogočila, da bi višina plače in dodatka dela pravosodnih funkcionarjev presegla višino plačnih razredov najvišje uvrščenih funkcionarjev drugih vej oblasti, tudi predsednika republike, vlade, ministrov, predsednika DZ, predsednika in sodnikov ustavnega sodišča. Vlada bi tako korenito posegla v veljavna razmerja in njihovo primerljivost, predlog zakona pa bi lahko bil tudi sporen z vidika načela delitve oblasti, so opozorili.

icon-expand Državni zbor FOTO: Dreamstime

V luči zagotavljanja neodvisnosti sodstva pa je zakonodajno-pravna služba DZ opozorila tudi na neustreznost ureditve trajanja dodatka. Zakon namreč predvideva, da bi pravosodni funkcionarji dodatek prejemali do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju, vendar najdlje do konca leta 2023. "Z določitvijo datuma, po katerem naj bi sodnikom in državnim tožilcem pravica do dodatka po tem zakonu v vsakem primeru prenehala, predlagana ureditev ne preprečuje oziroma celo predvideva, da se njihove plače - v odsotnosti sprejetja plačne reforme v predvidenem roku - ponovno znižajo," je zakonodajno-pravna služba DZ zapisala v mnenju. Ob predstavljenih pomislekih ustavnopravne narave pa predlagana rešitev predstavlja tudi pomemben pravnosistemski odstop od koncepta ureditve plač v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, so še opozorili.