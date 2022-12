Vlada izbrala novo v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego

Nataša Vidnar izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. To funkcijo lahko opravlja najdlje do 5. junija 2023, so sporočili z Urada Vlade za komuniciranje. Hkrati pa je vlada izdala odločbo, s katero je Mojco Dobnik razrešila s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego.