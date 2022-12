Vlada izdala uredbo o podelitvi koncesij v zobozdravstveni dejavnosti

Vlada je izdala Uredbo o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti. Podeljevanje omenjenih koncesij je potrebno zaradi kroničnega pomanjkanja navedenih specialističnih zdravstvenih dejavnosti, so zapisali v obrazložitvi.

Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni podeli ministrstvo za zdravje, če ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so povprečne čakalne dobe za prvi ortodontski pregled za stopnjo redno 1613 dni, za stopnjo hitro 1200 dni in stopnjo zelo hitro 294 dni. Za oralno in maksilofacialno kirurgijo za stopnjo redno 218 dni, za stopnjo hitro 100 dni in stopnjo zelo hitro 18 dni.

icon-expand Zobozdravnik FOTO: Adobe Stock

Kot so ugotovili, javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotoviti dostopnosti na področju čeljustne in zobne ortopedije v skupnem obsegu 8,70 programa, na področju oralne in maksilofacialne kirurgije pa v skupnem obsegu 2,20 programa. Podeljevanje koncesij je tako potrebno zaradi kroničnega pomanjkanja navedenih specialističnih zdravstvenih dejavnosti. Posledično je prebivalstvo določenih regij izredno slabo preskrbljeno z navedenimi zdravstvenimi storitvami. Ministrstvo za zdravje je zato predlagalo razpis koncesije za navedena področja na območjih, kjer so potrebe po teh zdravstvenih dejavnostih velike.