Vlada z uredbo prepovedala prodajo plastičnega pribora, krožnikov, slamic ...

Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, gre za pribor – natančneje vilice, nože, žlice in palčke – ter krožnike, slamice in vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. "Prepovedane so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive plastike."