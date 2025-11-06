Aktivirali 37. člen zakona o obrambi: vojska prihaja na mejo

Kaj pomeni aktivacija tega člena? "Policija lahko z zelo omejenim naborom nalog na meji na pomoč pokliče pripadnike Slovenske vojske," je še pojasnil Golob in dodal, da bo Policija po novem kadrovsko okrepljena z viri, s katerimi razpolaga Slovenska vojska.
"Slovenska vojska bo sodelovala s Policijo pri širšem varovanju meje, in sicer pri varovanju določenih objektov in območij," je pojasnil notranji minister, ki opravlja tekoče posle Boštjan Poklukar. Po njegovi oceni je trenutno največ težav na območju Škocjana in Šentjerneja. "Slovenska vojska bo na nalogah aktivirana že od jutri naprej," je zagotovil. Opravljali bodo naloge mešanih patrulj, varovanja policijskih postopkov in pomoč pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili in so zaprosili za azil, do azilnega doma, je pojasnil Poklukar.
V tem trenutku je na pomoč Policijski upravi Novo mesto priskočilo približno 40 policistov iz drugih delov države, ki se bodo počasi vrnili na delo v svoje prvotne policijske uprave. Nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položajih na meji. "Pri nadzoru meje in sprejemu nezakonitih migrantov," je pojasnil Golob.
Ko se bo teh 40 pripadnikov Policije premestilo na območje novomeške policijske uprave, bo nastala kadrovska vrzel na meji in to vrzel bo zapolnila vojska s svojimi 40 pripadniki, je pojasnil predsednik vlade in poudaril, da ne gre za patruljiranje ali za prisotnost vojske po vaseh.
Vlada je predlog o aktivaciji člena obravnavala na predlog notranjega ministrstva, predstavil ga je generalni direktor Policije Damjan Petrič, ki bo celotno operacijo tudi vodil in enkrat mesečno vladi poročal o stanju na terenu. Ko ne bo več potrebe po pomoči vojske, bo naloga prekinjena, sklep pa bo preklican, je povedal Poklukar.
