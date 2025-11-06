Svetli način
Slovenija

Aktivirali 37. člen zakona o obrambi: vojska prihaja na mejo

Ljubljana, 06. 11. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
66

Vlada je sprejela odločitev o aktivaciji 37. člena, je po seji vlade sporočil Robert Golob. "Danes je bil ta člen aktiviran, v naslednjih dneh se bo začel izvajati." Gre za zapolnjevanje kadrovske vrzeli na meji in ne za patruljiranje po naseljih ali delovanje na ozemlju stran od meje, zagotavlja Golob.

Kaj pomeni aktivacija tega člena? "Policija lahko z zelo omejenim naborom nalog na meji na pomoč pokliče pripadnike Slovenske vojske," je še pojasnil Golob in dodal, da bo Policija po novem kadrovsko okrepljena z viri, s katerimi razpolaga Slovenska vojska. 

"Slovenska vojska bo sodelovala s Policijo pri širšem varovanju meje, in sicer pri varovanju določenih objektov in območij," je pojasnil notranji minister, ki opravlja tekoče posle Boštjan Poklukar. Po njegovi oceni je trenutno največ težav na območju Škocjana in Šentjerneja. "Slovenska vojska bo na nalogah aktivirana že od jutri naprej," je zagotovil. Opravljali bodo naloge mešanih patrulj, varovanja policijskih postopkov in pomoč pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili in so zaprosili za azil, do azilnega doma, je pojasnil Poklukar.

V tem trenutku je na pomoč Policijski upravi Novo mesto priskočilo približno 40 policistov iz drugih delov države, ki se bodo počasi vrnili na delo v svoje prvotne policijske uprave. Nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položajih na meji. "Pri nadzoru meje in sprejemu nezakonitih migrantov," je pojasnil Golob. 

Vojska bo Policiji pomagala na meji.
Vojska bo Policiji pomagala na meji. FOTO: Miro Majcen

Ko se bo teh 40 pripadnikov Policije premestilo na območje novomeške policijske uprave, bo nastala kadrovska vrzel na meji in to vrzel bo zapolnila vojska s svojimi 40 pripadniki, je pojasnil predsednik vlade in poudaril, da ne gre za patruljiranje ali za prisotnost vojske po vaseh.

Vlada je predlog o aktivaciji člena obravnavala na predlog notranjega ministrstva, predstavil ga je generalni direktor Policije Damjan Petrič, ki bo celotno operacijo tudi vodil in enkrat mesečno vladi poročal o stanju na terenu. Ko ne bo več potrebe po pomoči vojske, bo naloga prekinjena, sklep pa bo preklican, je povedal Poklukar. 

37 člen obramba policija vojska
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prsh
06. 11. 2025 17.31
+1
Živim blizu zaščitenih.. Problem je, ker si oni NE želijo integracije. Ne želijo obveznosti, vsak dan v šolo, službo, plačevati davke, spoštovati predpise, legalno graditi, jemati kredite, plačevati za vse materialno. Oni bi imeli, kar imamo mi, samo brez vseh teh "priveskov", ko je za to treba kaj narediti in delat. Vsi poskusi "integracije" bodo zatrti, dokler dobivajo vse na pladnju, živijo na tuji zemlji, se vozijo po 8 ljudi nepripetih v avtu, delajo prekrške, pretepajo, ne hodijo v šolo (in jih nihče ne "vrže" iz šole) itd itd. Na prvem mestu mora biti ŽELJA PO INTEGRACIJI. Tu je ni, še iz svojih pripadnikov, če kdaj kateri hodi v službo, se delajo norce, ker je črna ovca. Verjamem, da pa je kar nekaj ljudi znotraj teh skupnosti, ki si želijo drugačnega življenja, a jih ta ista skupnost zaradi načina, kako funkcionira (več otrok - več doklad - več denarja za vodjo tabora) - ne izpusti iz svoje sredine. Kaj torej narediti - zmanjšati pritok denarja zaradi otrok (boni, direkt hrana, oblačila), povečati prisotnost policije - vkorakati v naselja nenapovedano, pobrati ilegalno orožje in odstraniti problematične in nasilne posameznike. To bi bilo za začetek dovolj. Kakšen strahopeten narod smo postali, da nam potomce ustrahujejo in pretepajo osebki, ki ne ločijo razlike med črko x in y. V primeru maščevanja bi pa državljanu za odškodnino pobrali vse, osebku xy pa povečali socialo . Razumi ,če moreš.
ODGOVORI
1 0
kala 09
06. 11. 2025 17.30
+1
Skrajni čas
ODGOVORI
1 0
2fast4
06. 11. 2025 17.30
+2
Policija v razsulu, vojaki za okras z dodatki...
ODGOVORI
2 0
toncek baloncek
06. 11. 2025 17.29
+2
Golob govoril o ukrepih ki se jih nismo videli hahah, bolj permisivnih ukrepov pa se ne...ce bi bil namen izkoreninit kriminal ter slovenija postenim slovencem bi obrnili na glavo kazenski zakonik...sedaj pa bo isto naprej...klovni
ODGOVORI
2 0
anatomija
06. 11. 2025 17.28
+1
Ali bodo poostrene kontrole na državni meji , ali na občinski kot pod Janševo vladavino
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
06. 11. 2025 17.23
+0
Meje temeljito zapret in kontrola vsakega posebej.
ODGOVORI
1 1
Eliza Dupre
06. 11. 2025 17.26
+1
Ja, na veselje vseh lokalcev, ki živijo ob meji, in imajo čez mejo kakšno zemljišče, ki ga obdelujejo, za nagrado pa dobijo zastoje na meji in pregledovanje.
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
06. 11. 2025 17.23
+4
Kupovanje vol glasov, prej ste bili proti hahaha
ODGOVORI
4 0
ecoliqua
06. 11. 2025 17.21
+0
Glupost desnih in levih..eni se bojijo migrantov drugi pa minus točk na volitvah.
ODGOVORI
3 3
PoldeVeliki
06. 11. 2025 17.23
+4
Migranti so resna grožnja razen če bi rad to tudi pri nas kar se dogaja po večjih evropskih mestih posipstva napadi z noži, polivanje s kislino...
ODGOVORI
4 0
beuchat
06. 11. 2025 17.21
+7
Ko so bile najvecje nezakonite migracije pred leti so jih bila polna usta, da to ni potrebno... Zdaj pa prakticno nobenih migracij oni pa vojsko na mejo... naj razume kdor more.
ODGOVORI
7 0
alicante1234
06. 11. 2025 17.21
+2
Nikoli se ne izpostavlja problem, da je policistov vsako leto manj in da v roku 5-10 let zaradi kadrovskih problemov sploh ne bomo imeli več delujoče policije. Saj je že minister v odhodu povedal, da bodo neke naloge policije prevzeli mestni redarji. Policijo so v zadnjih 30 letih popolnoma uničili.
ODGOVORI
2 0
Kod.
06. 11. 2025 17.19
+5
Pogrešam politikolesarje 😁
ODGOVORI
6 1
Big dick
06. 11. 2025 17.19
-2
Tega ukrepa najbolj vesele žene vojakov, spet mal svobode in brez komande.
ODGOVORI
1 3
kr en 123
06. 11. 2025 17.17
+4
Uhuuhu.. če bi Janša take ukrepe sprejemal, bi bilo v Lj zabavno...
ODGOVORI
4 0
BBcc
06. 11. 2025 17.24
-1
Janša je pretepal Slovence s policisti. Sedaj policisti ščitijo Slovenca. A ne vidiš razlike?
ODGOVORI
1 2
ijsales
06. 11. 2025 17.17
+4
ali nisto tile odstranili ograjo na meji?
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
06. 11. 2025 17.15
+3
In ve ne bodo imeli vojski poobkasti,se lahko samo sprehajajo ob meji,migranti pa veselo naprej Spet bo nekaj kar tako,na pol.
ODGOVORI
4 1
Nežna dušca
06. 11. 2025 17.15
+5
Pa kakšni prevozi do azilnih domov! Obvezno poslat na Hrvaško nazaj. Hrvaška jih je spustila naprej, naj se oni ubadajo z njimi.
ODGOVORI
6 1
biggbrader
06. 11. 2025 17.13
+5
Vojska bo na meji med romskimi vasmi in mesti. Bravo. Tako se dela.
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
06. 11. 2025 17.12
+4
Sem orav prebrala,da Golobpisilja vojsko na mejo?Ja kam pa?A bodo patrulirali tam,kjer ko je prav Golob odstranil.Se se spimnim"mi bomo ograjo odstranili".Se pravi,dosedaj no vojska vozila migrante v Ljubljano,ali se motim,?Kakšen cirkus.Iz Slovenije so golobjeki naredili cirkus..
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
06. 11. 2025 17.16
-2
Motiš se, kot vedno.
ODGOVORI
0 2
Big dick
06. 11. 2025 17.11
-3
Evo, spet dodatki, ker bo vojska delala.
ODGOVORI
0 3
bb5a
06. 11. 2025 17.06
+3
Spet vas bodo žejne čez vodo pelal, nau spet nič iz tega...
ODGOVORI
5 2
