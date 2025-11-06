Aktivirali 37. člen zakona o obrambi: vojska prihaja na mejo

Kaj pomeni aktivacija tega člena? "Policija lahko z zelo omejenim naborom nalog na meji na pomoč pokliče pripadnike Slovenske vojske," je še pojasnil Golob in dodal, da bo Policija po novem kadrovsko okrepljena z viri, s katerimi razpolaga Slovenska vojska.

"Slovenska vojska bo sodelovala s Policijo pri širšem varovanju meje, in sicer pri varovanju določenih objektov in območij," je pojasnil notranji minister, ki opravlja tekoče posle Boštjan Poklukar. Po njegovi oceni je trenutno največ težav na območju Škocjana in Šentjerneja. "Slovenska vojska bo na nalogah aktivirana že od jutri naprej," je zagotovil. Opravljali bodo naloge mešanih patrulj, varovanja policijskih postopkov in pomoč pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili in so zaprosili za azil, do azilnega doma, je pojasnil Poklukar.

V tem trenutku je na pomoč Policijski upravi Novo mesto priskočilo približno 40 policistov iz drugih delov države, ki se bodo počasi vrnili na delo v svoje prvotne policijske uprave. Nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položajih na meji. "Pri nadzoru meje in sprejemu nezakonitih migrantov," je pojasnil Golob.