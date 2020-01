Vlada je na čelo zaporov postavila Bojana Majcna

Bojana Majcna so za v. d. imenovali s 15. februarjem lani, in sicer za čas do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku oz. za šest mesecev, vmes pa so mu mandat podaljšali. Kot so sporočili po današnji seji vlade, se je postopek posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja uprave začel 21. oktobra.

Posebna natečajna komisija je izdala sklep, da Majcen izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj generalnega direktorja uprave. Pred imenovanjem za v. d. generalnega direktorja uprave je Majcen v zaporu na Dobu delal od leta 2000, vodil pa ga je od marca 2014.