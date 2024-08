Vlada na dopisni seji potrdila prvi paket davčnih sprememb

Vlada je sveženj predlogov obravnavala že v sredo, a si je vzela še dva dni za, kot je povedal finančni minister Klemen Boštjančič, manjše tehnične spremembe. Zakonske predloge je tako dokončno potrdila.

"S pripravljenimi rešitvami naslavljamo cilje povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, kar bo pripomoglo k srednje in dolgoročni vzdržnosti javnih financ," so v sporočilu po dopisni seji vlade zapisali na ministrstvu za finance.

Z namenim privabljanja kadrov iz tujine, spremembe uvajajo ugodnejšo davčno obravnavo v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače. Ukrep, ki velja za Slovence in tuje državljane, bo možno koristiti do 40. leta starosti in ob pogoju, da posameznik v zadnjih dveh zaporednih letih (namesto prej predvidenih petih letih) pred nastopom dela ni bil rezident Slovenije in bo imel zagotovljeno plačo v višini najmanj dvakratnika zadnje znane povprečne plače. Ti kadri bodo lahko ugodnejšo davčno obravnavo koristili največ pet zaporednih let, z ukrepom pa bomo podprli pogoje za dvig dodane vrednosti gospodarstva.

Ker si želijo spodbuditi lastništvo delavcev v podjetjih, se s prvih paketom sprememb olajša nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži. Ta dohodek bo namreč izključen iz delodajalčeve obveznosti brutenja dohodka.

Sprememba pa se obeta tudi na področju zagonskih podjetji, katerim naj bi z reformo zagotovili ustrezno likvidnost v začetnih fazah poslovanja. Sprememba, ki se obeta je prestavitev izračuna davčne obveznosti od dohodka in posredno s tem nastanek obveznosti za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Drugi del paketa vključuje ukrepe za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema, pri katerih so, kot pravijo v čim večji možni meri prisluhnili predlogom gospodarstva. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširili so časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let, iz obdavčitve pa se bodo izključila plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki.

Prilagoditev se obeta tudi pri obdavčitvi sladkih pijač. Za naravne sadne sokove, vode brez dodanega sladkorja ali sladil in vode z dodanimi aromami in brez dodanega sladkorja ali sladil v veljavi ostala znižana stopnja DDV, saj ta ukrep ni namenjen pridobivanju dodatnih javno finančnih virov, ampak z njim podpiramo doseganje ciljev na področju javnega zdravja.

Predviden je tudi dvig trošarin na alkoholne pijače z nekoliko ugodnejšo obravnavo za male pivovarje, a je predlog novele zakona o trošarinah še v javni razpravi in ga bo vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.

V paketu sprememb je tudi zvišana meja za obvezni vstop v sistem davka na dodano vrednost na 60.000 evrov.

Vzpostavil se bo tudi sistem poročanja podatkov o prodaji blaga in storitev prek avtomatov. Izdajanje računov za prodajo ne bo obvezno, bodo pa morali ponudniki sporočati podatke o prodaji davčnemu organu, na način, kot je že vzpostavljan v okviru davčnega potrjevanja računov. Izjeme bodo veljale za menjalne avtomate za prodajo žetonov, avtomate za prodajo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev in za avtomate, ki delujejo brez električnega napajanja, zunaj poslovnih prostorov zavezanca in brez navzočnosti fizične osebe, ki bi lahko izvajala postopek sporočanja podatkov o prodaji preko avtomata. S tem ukrepom naj bi želeli poenostaviti in poenotiti pravila glede prodaje prek avtomatov in omogočiti učinkovitejši nadzor davčnega organa, kar naj bi prav tako pozitivno vplivalo na konkurenčnost gospodarskih panog.

Spremembe na področju normiranih samostojnih podjetnikov

Za zavezance, ki samostojno opravljajo dejavnost, se spreminjajo pogoji za vstop in obstoj v sistemu ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter skladno s tem tudi pogoji za določanje maksimalne višine normiranih odhodkov.

V sistem normiranih odhodkov lahko po novih pravilih vstopi zavezanec, ki je v preteklem davčnem letu dosegel prihodke iz dejavnosti do 60.000 evrov in je bil obvezno zavarovan na podlagi samozaposlitve za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev. Za preostale zavezance, ki tega pogoja ne dosegajo, pa se pogoj dohodkov v preteklem davčnem letu določi v višini do 30.000 evrov.