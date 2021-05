30 let Slovenije: vlada predlagala spominsko medaljo

Več kot 60.000 ljudi si bo letos lahko najbrž na prsi pripelo nove medalje. Vlada je predlagala, da bi ob 30. rojstnem dnevu države izdali spominsko medaljo, ki jo bodo lahko dobili veterani, in vsi, ki so zaslužni za samostojnost Slovenije. Takšno gesto so predlagali v veteranskih združenjih. Priznanje, da so Slovenijo ustvarjali vsi, ki so se bili pripravljeni boriti zanjo, bi veliko pomenilo veteranom, bilo pa bi tudi pomembno sporočilo zanamcem.

icon-expand