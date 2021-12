Z energetskimi vavčerji želi opozicija še to zimo pomagati najbolj ogroženim

Medtem ko zneski na položnicah za ogrevanje marsikje po Sloveniji že letijo v nebo, "vlada dogajanje le nemo opazuje," je infrastrukturnega ministra v državnem zboru danes okaral poslanec Socialnih demokratov Soniboj Knežak: "Energetska revščina je brez kakšnih ovir že vstopila v slovenske domove, še več, zdi se, da je vlada s svojo ignoranco vrata temu še pomagala odpreti na stežaj."

Zato so v Socialnih demokratih spisali zakon, ki 75.000 socialno najbolj ogroženim posameznikom zagotavlja energetski vavčer v višini 150 evrov. Še dodatnih 40 evrov bi, če bi bil zakon sprejet, prejelo približno 200.000 prejemnikov otroškega dodatka. "Izračunali smo, da bo ta ukrep stal 28 milijonov evrov. Kar je najbolj važno, pa je to, da je Evropska komisija na nek način dala zeleno luč," pojasni vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Kot predvideva predlog zakona, bo energetski vavčer prejemnikom dodeljen na enak način kot turistični boni, unovčili pa ga bodo lahko pri nakupu električne energije, plina, kurilnega olja, kuriv in goriv. Energetski dobropis bo tudi deljiv in se ga bo dalo unovčiti večkrat – v obdobju največ šestih mesecev – so še zapisali. "Denar imamo v podnebnih skladih, tako da tudi vir je zagotovljen in upam, da bosta vlada in koalicija sledila temu našemu predlogu," še doda Han.

"A tudi mi imamo svoje predloge, med njimi so tudi energetski vavčerji," je poslancu v državnem zboru odgovoril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, a da čas za kaj takšnega – po njegovo – še ni primeren: "Zaradi tega, ker če na vrat na nos damo nek denar, lahko podpremo zgolj in samo špekulantski trg. Vlada bo počakala na ključen, najbolj primeren trenutek." "Kdaj? Spomladi? Položnice so zdaj, prihajajo vsak mesec. Zima je zdaj," se sprašuje poslanec Knežak.

In medtem ko predlog novega zakona – kot kaže – uživa podporo dobršnega dela opozicije, se v koaliciji do njega še niso želeli opredeliti.