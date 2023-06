Vlada je sprejela predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi

Kot so pojasnili na ministrstvu za solidarno prihodnost, predlog ureja postopen začetek izvajanja pravic do dolgotrajne oskrbe. Uvedba dolgotrajne oskrbe je obsežen in pomemben nacionalni projekt na področju socialne varnosti, obstoječi zakon pa za začetek uporabe pravic določa 1. januar 2024. Navedeni rok predstavlja prekratek rok za prehod na nov sistem dolgotrajne oskrbe, saj ne omogoča pravočasne izvedbe aktivnosti za vzpostavitev sistema in prehoda izvajalcev na nov sistem.

Opredelitev primerne časovnice je za vse deležnike ključnega pomena za zagotovitev materialnih pogojev dela, kadrov in potrebne sistemske in podporne rešitve za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Glede na to, da časovnica, določena v zakonu, ne omogoča pravočasnega začetka izvajanja dolgotrajne oskrbe, je nujno in neodložljivo, da se na novo določi prehodno obdobje za začetek uporabe pravic do dolgotrajne oskrbe, tako da se izvajanje posameznih pravic zamakne na poznejše datume, so navedli.

Sistemsko urejanje dolgotrajne oskrbe naslavlja velik del populacije, ima velike finančne posledice in vpliva na ostale stebre socialne varnosti. Ker izvedbenih rešitev, ki jih predvideva zakon, ni mogoče izvesti v predvidenem obsegu in predvidenih rokih, je sprejem predloga zakona nujen, da se preprečijo nepopravljive posledice za delovanje države in državnega proračuna, so še navedli na ministrstvu.

Zakonski predlog naj bi v torek podrobneje predstavil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Predlog novele zakona o socialnem varstvu tudi o kadrovskih štipendijah

Vlada je določila tudi besedilo predloga novele zakona o socialnem varstvu, s katerim med drugim predlaga sprejetje pravne podlage za kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in potrebne spremembe za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.

Ena izmed osrednjih sprememb predloga novele se nanaša na kadrovsko problematiko na področju socialnega varstva. Centri za socialno delo vrsto let opozarjajo, da se kadrovska struktura ne veča skladno s povečanim obsegom dela, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlagajo spremembe, ki so nujno potrebne zaradi sprejetja programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Z namenom spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki, bodo podprti ukrepi v tega okviru specifičnega cilja programa.