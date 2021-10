Vlada Katoliškemu inštitutu za digitalizacijo arhivskega gradiva namenila 700.000 evrov

Sredstva, ki jih je vlada že julija namenila Katoliškemu inštitutu, naj bi v prihodnjih sedmih letih v obrokih po 100.000 evrov na leto izplačalo ministrstvo za kulturo, denar pa je namenjen za digitalizacijo arhiva Studia Slovenica, ki ga hranijo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani.

Katoliški inštitut hrani arhiv slovenskih emigrantov, tudi domobrancev, piše časnik Dnevnik. V arhivu Studia Slovenica hrani "180 osebnih in tematskih fondov v skupni dolžini 260 tekočih metrov gradiva", je zapisano v vladnem gradivu. Gre za arhivsko gradivo o slovenskih izseljencih in zamejcih, kot so Kazimir Zakrajšek, Gregorij Rožman, Miha Krek, Ciril Žebot, Franc Jeza, Jože Bernik, Ljubo Sirc in drugi.

Gradivo, ki ima od leta 2002 status gradiva v javnem interesu, bo v prihodnjih sedmih letih javnosti postalo dostopno tudi na spletu, v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si). V okviru proračunskega ukrepa oziroma projekta "Digitalizacija na področju kulture" ter se tem povezane postavke "digitalizacija," od koder se bo denar stekal na Katoliški inštitut, država za letos namenja 472.000 evrov, v prihodnjih letih pa po 377.600 evrov.

To pomeni, da bo za Katoliški inštitut v povprečju namenjena četrtina sredstev s te digitalne postavke. Kako bodo razdeljena preostala sredstva, za zdaj še ni jasno, saj bo poročilo o porabi predvidoma dostopno šele prihodnje leto.