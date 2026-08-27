Vlada: Kavcijski sistem za plastenke in pločevinke vsaj do 2031 ni potreben

Vlada je v današnjem sporočilu po seji vlade spomnila na cilje glede ločenega zbiranja in vsebnosti reciklirane plastike, ki jih mora izpolniti Slovenija ter so določeni v evropski direktivi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in evropski uredbi o embalaži in odpadni embalaži. V skladu z njimi mora do 1. januarja 2029 ločeno zbrati najmanj 90 odstotkov skupne mase plastenk in najmanj 90 odstotkov skupne mase pločevink, ki so bile dane na trg.
Plastenke morajo biti izdelane iz reciklirane plastike, pri čemer mora povprečni delež reciklirane plastike v vseh plastenkah, danih na trg, leta 2025 znašati najmanj 30 odstotkov, leta 2040 pa najmanj 65 odstotkov.
V skladu z evropsko uredbo bi morala Slovenija kavcijski sistem uvesti, če letos ne bi dosegla več kot 80-odstotnega deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk in pločevink pijač, če bi dosegla 80-odstotni prag in izvajala ukrepe iz potrjenega izvedbenega načrta, vendar nato tri zaporedna leta ne bi dosegla 90-odstotnega okoljskega cilja, ter če Evropska komisija Sloveniji ne bi potrdila izvedbenega načrta.
Vlada je ob tem izpostavila tudi podatke Agencije RS za okolje, ki kažejo, da je delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač leta 2023 znašal 80 odstotkov, leta 2024 90,7 odstotka, leta 2025 pa 86 odstotkov. "Podatki za leti 2024 in 2025 še niso dokončni in uradno potrjeni, vendar kažejo, da se učinkovitost obstoječega sistema izboljšuje," so poudarili.
"Vlada zato po preučitvi razpoložljivega gradiva in analizi aktualnih rezultatov ne podpira nadaljnje obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. Trend zadnjih treh let namreč kaže na uspešno izboljševanje ravnanja z odpadno embalažo, zato uvedba kavcijskega sistema po trenutnih ocenah najmanj do leta 2031 ne bo potrebna. Ob nadaljnjem doseganju predpisanih okoljskih ciljev pa se lahko izkaže, da njegova uvedba ne bo potrebna niti pozneje," so podčrtali.
V luči tega vlada tudi ne podpira nadaljnje obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač, ki ga je v parlamentarno proceduro še pred parlamentarnimi volitvami vložila Levica. Ta predvideva uvedbo obveznega enotnega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke ter določa odgovornost proizvajalcev in trgovcev pri zbiranju povratne embalaže. Določil bi se fiksni znesek oz. kavcija, ki bi jo potrošnik plačal ob nakupu in jo prejel nazaj ob vračilu na prevzemnih mestih, večinoma v trgovinah.
Vlada je v današnjem sporočilu tudi vnovič izrazila podporo mnenju Državnega sveta, ki prav tako ne podpira nadaljnje obravnave omenjenega predloga zakona. Po podatkih Državnega sveta Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega oziroma se približuje evropskim ciljem glede zbiranja plastenk in pločevink. Po njihovi oceni bi lahko uvedba kavcijskega sistema povzročila tudi dodatne stroške za trgovce, občine, komunalna podjetja in potrošnike, podvajanje infrastrukture ter logistične in organizacijske zaplete.
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