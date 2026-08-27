Vlada: Kavcijski sistem za plastenke in pločevinke vsaj do 2031 ni potreben

Vlada je v današnjem sporočilu po seji vlade spomnila na cilje glede ločenega zbiranja in vsebnosti reciklirane plastike, ki jih mora izpolniti Slovenija ter so določeni v evropski direktivi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in evropski uredbi o embalaži in odpadni embalaži. V skladu z njimi mora do 1. januarja 2029 ločeno zbrati najmanj 90 odstotkov skupne mase plastenk in najmanj 90 odstotkov skupne mase pločevink, ki so bile dane na trg.

Plastenke morajo biti izdelane iz reciklirane plastike, pri čemer mora povprečni delež reciklirane plastike v vseh plastenkah, danih na trg, leta 2025 znašati najmanj 30 odstotkov, leta 2040 pa najmanj 65 odstotkov.

V skladu z evropsko uredbo bi morala Slovenija kavcijski sistem uvesti, če letos ne bi dosegla več kot 80-odstotnega deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk in pločevink pijač, če bi dosegla 80-odstotni prag in izvajala ukrepe iz potrjenega izvedbenega načrta, vendar nato tri zaporedna leta ne bi dosegla 90-odstotnega okoljskega cilja, ter če Evropska komisija Sloveniji ne bi potrdila izvedbenega načrta.

Vlada je ob tem izpostavila tudi podatke Agencije RS za okolje, ki kažejo, da je delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač leta 2023 znašal 80 odstotkov, leta 2024 90,7 odstotka, leta 2025 pa 86 odstotkov. "Podatki za leti 2024 in 2025 še niso dokončni in uradno potrjeni, vendar kažejo, da se učinkovitost obstoječega sistema izboljšuje," so poudarili.