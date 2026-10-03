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Slovenija

Vlada: Roko podajamo kmetom. Opozicija: Pomagajte, namesto da podaljšujete trpljenje

Ljubljana, 03. 10. 2026 07.00 pred 14 urami 4 min branja 36

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
Med drugim je predvideno tudi rahljanje prepovedi privezovanja psov.

Mačk ne boste več čipirali, podaljšuje se reja kokoši v kletkah. Kako bo s pujski? Kako s privezovanjem psov? Konec aktivizma, roko podajajo kmetom in rejcem, vse v dobrobit živali – tako vlada. Opozicija pa: Umaknite spremembe zakona o zaščiti živali, pomagajte, namesto da podaljšujete trpljenje.

Konec obveznega čipiranja mačk, podaljšanje reje kokoši v kletkah in spremembe pri kastraciji pujskov. Na vladi so odločni spremeniti zakon o zaščiti živali, ki ga je pred enim letom sprejela Golobova vlada in je že takrat na okope poslal predstavnike kmetijskih organizacij in nevladnikov. Konec aktivizma, roko podajajo kmetom in rejcem, vse v dobrobit živali, pravi vlada. Opozicija pa: Umaknite spremembe zakona o zaščiti živali, pomagajte, namesto da podaljšujete trpljenje.

Kaj nas torej čaka?

Kakšne spremembe so predvidene?

Najprej k lastnikom mačk. Po tem ko je prejšnja Golobova vlada uvedla obvezno čipiranje mačk, zdajšnja novela zakona to spreminja v prostovoljno, oziroma bi morali mačke čipirati le v primerih, ko bi jih oddali ali prodali drugemu lastniku, strošek čipiranja pa bi nosil lastnik.

Drugi ukrep bodo najbolj občutili kmetje. Golobova vlada je namreč lani z letom 2029 prepovedala baterijsko rejo kokoši, torej rejo v kletkah. Nov predlog to zamika, kletke bi morali kmetje tako iz hlevov odstraniti pet let kasneje, leta 2034.

V novem predlogu je še ukrep za prašičjerejce, ki sicer v podobni obliki velja že zdaj. Kastracijo pujskov starih do sedem dni bi z anestezijo in analgezijo lahko opravljal veterinar ali lastnik, po sedmih dneh pa le še veterinar.

Ob tem pa še sprememba pri psih, ki jih bi bilo še naprej prepovedano privezovati, z izjemo psov, ki so se, in se še bodo skotili do začetka leta 2027. Psi pa bili na verigah lahko le pod pogojem, da bi jih vsaj enkrat na dan peljali na sprehod, prav tako pa prepoved ponoči ne bi veljala za pse čuvaje.

Med drugim je predvideno tudi rahljanje prepovedi privezovanja psov.
Med drugim je predvideno tudi rahljanje prepovedi privezovanja psov.
FOTO: Dreamstime

V oddaji 24UR ZVEČER so na to temo soočili vodjo delovne skupine za spremembe, v. d. generalne direktorice Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Andrejo Bizjak in nekdanjo ministrico Matejo Čalušić.

Zakaj torej takšen predlog? Nevladniki in opozicija že pozivajo, da ga je treba umakniti in ohraniti zdaj doseženo raven zaščite živali. Kako jim Bizjakova odgovarja?

"Pri pregledu Zakona o zaščiti živali smo se odločili, da je treba zakon v celoti in celovito prenoviti, predvsem zaradi pravne jasnosti, kajti obstaja velika verjetnost pravne ogroženosti znotraj zakona. Vendar bi to zahtevalo daljše časovno obdobje, vsaj dve leti priprave in usklajevanja," pravi Bizjakova. "Zato smo se na pobudo ministrstva odločili, da pripravimo novelo zakona – se pravi spremembe in dopolnitve zakona, ki obravnavajo samo tiste določbe, ki so se pri izvajanju zakona že izkazale za težko izvedljive ali pa je pri pripravi na začetek izvedbe postalo jasno, da je izvajanje težko, da so ukrepi, zapisani v zakonu, nesorazmerni ali pa pravno premalo jasni," dodaja.

Čalušićeva teh argumentov ne sprejema. "Tudi današnji argumenti me ponovno niso prepričali. /.../ Kaj so naredili? Najprej so za kratek čas objavili zakon za demokracijo, ga umaknili, zdaj ga ponovno napovedujejo. To pomeni, da razdvajajo in želijo ponovno družbo razburjati, tako kot počne trenutna vlada z vsemi ostalimi vsebinami. To se mi absolutno ne zdi primerno. Tri korake nazaj gremo. Takšna je podpora za dobrobit živali in za nove, mlade kmete, da jih učimo, naj stagnirajo in ohranjajo stare prakse, medtem ko se svet vrti naprej. V Sloveniji se obrača v drugačno smer in absolutno teh argumentov ne morem podpreti," pravi nekdanja kmetijska ministrica. "Pa še to bi dodala: določene stvari se ne izvajajo. Obvezno čipiranje mačk – številke so poskočile kar za dvakrat, koliko mačk imamo trenutno registriranih v samem registru. In če je to uspelo pri psih, ne vemo, zakaj pri mačkah ne bi uspelo. In to je samo en argument, zakaj njihove teorije in obrazložitve ne držijo," je kritična.

Kaj pravi na to Bizjakova? Da obrazložitve ne držijo, da razburjajo ljudi in tako naprej ...  "Jaz sem vodja strokovne skupine in smo tudi obravnavali strokovne argumente za posamezna vprašanja. Osebno se nikoli nisem ukvarjala s politiko. Lahko pa rečem, če gremo zdaj konkretno na čipiranje mačk: veste, že od nekdaj so v tej državi vsi psi čipirani, seveda na račun imetnikov živali. Imetniki psov sami plačujejo čipiranje. Od lanskega avgusta do zdaj država plačuje čipiranje mačk. Že prej je bilo predvideno, da se to plačevanje oziroma sofinanciranje čipiranja s strani proračuna konča s tem letom. S tem pa je bila na evropski ravni sprejeta nova uredba, ki določa določene prehodne roke. In ko smo pogledali to uredbo s strani obveznosti registracije mačk, smo še vedno zaradi odgovornega lastništva nadaljevali s tem, da se morajo mačke čipirati ob predaji, ob menjavi lastništva ter v zavetišču," odgovarja v. d. generalne direktorice UVHVVR.

Čalušićeva medtem pravi, da se Bizjakova s politiko sicer ne ukvarja, a da jo je imenovala ravno politika. "Zato verjamem, da je bil naš aktivizem označen iz njihove strani, tako ne moremo bežati pred tem, da se trenutno dogajajo politične aktivacije in na ta način želijo razburjati ljudi. Pa vendar še enkrat: čipiranje mačk država plačuje, to smo mi uvedli. Zanima pa nas na drugi strani podatek, ki ga ne poveste: koliko milijonov na leto država porabi za zavetišča, ki so prepolna in na koncu potrebujejo tudi prispevke prostovoljcev, ker skozi leto ne morejo preživeti? In na ta način smo želeli bazo mačk, ker je naseljenost mačk prevelika, urejati postopoma in sistemsko. Ampak kaj naredimo? Pride nova politika, ukinemo tisto, kar je bilo dobro narejenega, in začnemo od začetka ter se ponovno vrtimo v začaranem krogu," meni Čalušićeva.


Celotno soočenje je na voljo v zgornjem videu.

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Zakon o zaščiti živali spremembe predlog živali

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KOMENTARJI36

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Smuuki
03. 10. 2026 16.28
Vsem ki ste sprejeli zakon o zaščiti živali ki velja eno vprašanje? Psi v stanovanjih zaprti v plastične kletke v času odsotnosti lastnika ko je na delu trpijo ali uživajo? Kokoši v kletkah po vaši razlagi trpijo. Zakaj se prodajajo mačje in pasje kletke za prevoz v avtomobilih in za bivanje v stanovanju ko lastnik ni prisoten? Ene kletke zakonsko prepovedujete druge priporočate. Kdo je zdaj tu nor? Kdo nadzira v kako majhnih kletkah so zaprte mačke in psi v stanovanjih? Nihče. Ciljna skupina v katero se je bilo treba vtikati je bilo kmetstvo. Orbani psi in mačke načrtno prezrti? Ste prepričani da ne vemo kako se ravna s psi in mačkami v stanovanjih?
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+1
2 1
Veščec
03. 10. 2026 18.00
Živim v stanovanju.Mamo že drugega kužka pa ti miljon%garantiram,da ga nimamo v kletki.Niti prejšnjega.Giba se prosto po Prešernu po stanovanju.Še na misel nam ne pride,d bi ga nekam zapirali.Tok je pr nas doma,pa to
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+0
1 1
Smuuki
03. 10. 2026 20.09
Izjeme vedno potrjujejo pravilo. Sam jih pa veliko poznam ko psa zapro v kletko ko jih ni doma.
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0 0
BBcc
03. 10. 2026 15.43
Zaradi teh ukrepov bomo kmetje živeli kot bubrek v loju. UPS samo psa bomo Lahko spet dali na verigo ker nismo sposobni ograditi dvorišča, mačke klinc gleda kdo bo to kastriral in čipiral saj nismo neumni ali kokoši meti mičkeni kletki kakši genij sem da sem se to spomnil. Od tega bomu mi kmetje živeli. UPS sedaj sem se spomnil mi rabimo denar za življenja. A to pa je Janša priskrbel trgovcem večje marže na račun države. Ponosen v volilec Janše in inteligenten kmet.
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+0
1 1
Veščec
03. 10. 2026 11.33
Ha,roko jim ponujate.Kaj pa dinarčke?Suša jim je vzela,toča tut,vi pa roko ponujate.Ste pa pametnjakoviči,erste klase,pa to
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-1
1 2
mb3zb6
03. 10. 2026 11.32
Groza, s čim se imajo čas ukvarjat. Naj vam teknejo jajca mučenih kokoši. Gremo nazaj v srednji vek, pse na verige in mlade mucke v potoke.
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+3
4 1
zavetnik
03. 10. 2026 11.09
To gospo je malo čas povozil nima svojega mnenja in samo kima nič od strokovne razlage to je res grozno gledati in poslušati vendar kmetijska politika je zašla nekam v gazo kot Izrael
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+3
4 1
inside1
03. 10. 2026 09.30
Čipiranje mačk je brezvezno, saj je mačk oz prirastek mačk prevelik. Se pa strinjam, da treba baterijsko rejo ukinit. V trgovinah vsakdo poseže po jajcih iz hlevske reje.
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+4
6 2
mb3zb6
03. 10. 2026 11.30
Moja znanka je po letu in pol dobila mucko nazaj, ker so jo novi lastniki, ki so jo našli, hoteli čipirat in so ugotovili, da ima že čip in lastnike, ki so jo iskali.
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+4
4 0
Smuuki
03. 10. 2026 16.06
Trg naj dela. Itak so označena kakšna reja je. Naša kupna moč pa nima prav hude izbire. Cena največkrat določa izbiro. Vse več ljudi je ki so zaposleni pa težko gredo iz meseca v mesec. Se bojim da velik del zaposlenega prebivalstva ne more živeti na veliki nogi
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+1
1 0
Verus
03. 10. 2026 09.23
Ljudje, na naslednjih volitvah izvolite ljudi, ki ne rečejo NITI ENO SLABO REČ o nasprotniku. ZAKAJ!? V politiki imamo igralce in igralke, ki živijo za ZAIGRAN spor/konflikt. To so nesposobni ljudje (predvsem v opoziciji), brez funkcionalnih znanj ali strokovnosti. Poklicni šalabazerji. V politiki bi morali imeti ljudi, ki so VEDENJSKO podobni voditelju in voditeljici informativne oddaje na mediju, na katerem pišemo te komentarje. Ne pa te klošarje, ki so rojeni, da v družbo vnašajo zdraho in nemir.
Odgovori
-1
2 3
OmniLiberalec42
03. 10. 2026 09.46
Obešanje trupelj mrtvih živali je za as "voditeljsko obnašanje"? Kazanje neresničnih fotografij množičnih pobojev? Sodelovanje z najbolj pokvarjenim narodom na svetu zato da lahko nadaljuješ svoj pijavkarski odnos z javnimi sredstvi? Popolna strankarska nelojalnost? Najprej komunist za delavca potem zagrizen desničar za kapital? Če je to za vas voditeljsko obnašanje potem za nas res ni več upanja. Zaslužite si pogubo.
Odgovori
+6
8 2
Verus
03. 10. 2026 13.13
preberi kaj sem napisal
Odgovori
+1
1 0
Đekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
03. 10. 2026 09.09
še vedno se da še vse v raj spremeniti, problem je samo nekje v glavah
Odgovori
+0
1 1
murate
03. 10. 2026 09.08
Zakon o zaščiti živali je defacto potreben,takšen kot ga je sprejela ptejšnja vlafa sigurno ne.Imam psa in muco za katera skrbim precej bolj kot velik del slovencev za svoje otroke.Ta zakon je dajal da sem kršitelj..... Kdo je sedaj tu nor kure ne smejo imeti v kletkah lahko pa so psi...
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+6
7 1
Smuuki
03. 10. 2026 16.08
Pes na dolgi verigi in pletenici ima bistveno več prostora kot v kovinski kletki. Ta ukrep je milo tečeno bebast. Kure iz kletk pse v kletke. Na levi res ne vedo kaj sprejemajo
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+1
1 0
zdravilozavse
03. 10. 2026 09.06
Zdaj se vidi,da prejšnja vlada ni imela pojma jaj dela oziroma v primeru čipiranja mačk je šlo samo za zaslužek, ker z čipiranjem ne urejaš ničesar kar se tiče prostoživečih mačk.Za rešitev težav z prostoživečimi mačkami pa nisem slišal za rešitev od nobene vlade ne te, ne bivše!Čipirane rešuje le lastništvo in zaslužek ne pa bistvo težav z ne nadzorovani parjenjem prostoživečih mačk.Delna rešitev bi bila brezplačna sterilizacija in kastracija,pa še tega ne bi mogli doseči v 100 % delu,lastniki pa imajo v večini mačke že čipirane in ustrezno zdravstveno oskrbovane!No,da sedaj slišimo strokovnjake na tem področju,kakšne rešitve imajo predvidene,ne glede na to iz katere vlade ali stranke so????
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+1
4 3
OmniLiberalec42
03. 10. 2026 09.47
Samo za zaslužek, zato so pa ponujali zastonj čipiranje ane? Pametni
Odgovori
+0
3 3
debata1
03. 10. 2026 08.58
Male pujske mučijo in jih na živo režejo!!!! Ali je kaj kontrole nad tem izvajanjem!!!Nič!!! Se dobro, da imamo aktiviste,drugim za živali tako in tako ni mar!!!
Odgovori
+3
7 4
Smuuki
03. 10. 2026 16.11
Res si bister. Aktiviste si postavil pred veterinarsko stroko. Si res prepričan da aktivisti veste več od veterinarske stroke? Temu samo nor verjame. Jutri boste iskali pomirjevala v mesu danes jih vsiljujete. A sploh veste kaj bi radi?
Odgovori
+1
1 0
debata1
03. 10. 2026 08.54
Baterijsko rejo bilo treba že ukinit,ne pa, da kokoši še naprej trpijo stisnjene v kletkah brez naravne svetlobe!!! Od travmatiziranih kokoši tudi jajca niso zdrava!!!! Pa tudi za pse prepovedati privezovanje,naj se sami za vrat privežejo!!! In pes naj bi bil najboljši človekov prijatelj!!! Prijatelja ne privezes na verigo!!!!
Odgovori
+7
9 2
Smuuki
03. 10. 2026 16.12
Pes na sprehodu je obvezno privezan za vrat prav po tem zakonu. Ti sploh veš kaj bi rad?
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
03. 10. 2026 08.52
Desnuhariji ni mar do živali, v njih vidijo le predmet za zaslužek.
Odgovori
+6
9 3
mario7
03. 10. 2026 08.43
Kaj kljukčeve kamele bodo lahko privezane?
Odgovori
+6
7 1
Nace Štremljasti
03. 10. 2026 10.39
so že privezane
Odgovori
+0
1 1
murkecc
03. 10. 2026 08.41
Ta vlada je res...
Odgovori
+5
7 2
mario7
03. 10. 2026 08.39
Zakaj ne gre Andreja v penzijo ?
Odgovori
+5
6 1
Slavko BabIč
03. 10. 2026 08.36
Besedni slalomizem prodane vlade!
Odgovori
+7
9 2
bbc.co.uk
03. 10. 2026 08.23
torej...po ZKP bi rekel takole...muce čipirat je pomoje brez pomena. enostavno jih je toliko da reda nikoli ne bo. ok recimo ko se prodajajo ali menjajo lastnike , drugače pa zakaj in za koga?. nadalje, kar se tiče pipk in pujskov bi rekel da tlačenje v kletke ne sodi več v čas kjer živimo, kastracije pa itak ne bi smelo bit vprašanje lahko opravlja samo veterinar. kljub vsemu je to del prehranjevalne verige in nekako nebi zaupal sosedovemu tončeku da opravi delo veterinarja. eno je traktor trajbat po njivi gor in dol, tole je pa iz njihove lige. Kar se tiče pa kužkov , pa mislim da priklenjanje na karkoli in zaradi česarkoli ne bi smelo biti dovoljeno. kužek čuvaj je takšen tudi nepriklenjen...čuvaj namreč. lahko si pa za par evrov kupijo kamero ali alarm. no to je po ZKP. glede na to da živimo v butalah, sem pa prepričan da bodo veleumi po butalski logiki počasi predpisali da moramo še varnostnike z verigo priklenjat ker so nevarni... prav zares...butale.
Odgovori
+9
10 1
Bolfenk2
03. 10. 2026 08.19
Bravo vlada in Resnica. Kmet nam prideluje hrano, ne levičarski nevladni aktivist. Nevladnike pa na javna dela ali pa naj si najdejo službe.
Odgovori
-8
5 13
Kameleon Kiddo
03. 10. 2026 10.12
Kake veze ma to z asfaltom? Nobene. Kot tvoj argument.
Odgovori
-1
1 2
MindyMouse
03. 10. 2026 08.15
Kakšna dobrobit za živali.. levi ali desni, eni druge podjeba..jo s temi zakoni, nastrada pa ljudstvo, v tem primeru živali. To bo vedno enako, vsi so isti.
Odgovori
+9
9 0
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