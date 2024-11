Vlada krepko odskočila, komu kradejo Demokrati?

Blizu štirim odstotkom je tudi neparlamentarna stranka Vesna, Piratska stranka in Resnica sta pri dveh odstotnih točkah in pol. Devet odstotkov vprašanih bi zbralo kakšno drugo stranko.

Ta mesec je sicer Mediana za našo hišo izmerila tudi podporo volivcev novim strankam, tistim, ki so že ali še bodo nastale. Dodatno vprašanje, ki ga je Mediana postavila volivcem, se je glasilo: katero stranko bi volili, če bi poleg obstoječih nastopile tudi nove stranke in bi bile volitve v nedeljo?

Razmerja se nekoliko spremenijo, v tem primeru bi SDS volilo 14,7 odstotka vprašanih, Gibanje Svoboda slabih 13 odstotkov. Na tretje mesto se je zavihtela stranka Demokrati Anžeta Logarja, glas bi ji dalo 10,7 odstotka volivcev. Sledi stranka Vladimirja Prebiliča s slabimi sedmimi odstotki in pol, SD s petimi odstotki in pol, Levico bi obkrožilo 4,7 odstotka vprašanih.

Na spodnjem delu lestvice sledijo še Resnica in SLS z okoli dvema odstotkoma, malo manj ima Piratska stranka. Morebitni stranki Karla Erjavca, ki je napovedal vrnitev na politično prizorišče, kaže dober odstotek, manj kot odstotek pa novi stranki Marka Lotriča in morebitni stranki nosilca SLS-ove liste na evropskih volitvah Petra Gregorčiča. Še manj pa kaže Zelenim, SNS-u, Naši prihodnosti in Dobri državi, Naši deželi in stranki Konkretno, ki je povsem na dnu. Tudi tu je sicer največja stranka neopredeljenih: takih je skoraj četrtina, torej skoraj 25 odstotkov.