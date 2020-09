Vlada v Bruselj pošilja nove pripombe: 'KPK se izkorišča v politične namene'

Evropska komisija bo sicer končno poročilo pripravila do konca tega meseca in ga predstavila kolegiju komisarjev, ki ga bo formalno sprejel najkasneje do sredine oktobra, nato pa z njim seznanil Svet za splošne zadeve.

Med razlogi za nizko zaupanje oziroma percipirano neodvisnost sodstva poročilo navaja vmešavanje politikov in vlade ter specifičnih interesov. Poročilo tudi omenja študijo vrhovnega sodišča, po kateri naj bi bil razlog za nezaupanje predvsem nepoznavanje pravosodnega sistema. Poročilo omenja tudi vprašanje učinkovitosti sojenja, pri čemer zaključi, da so največje težave na področju ekonomskega oziroma finančnega kriminala. Omenjene so tudi težave policije in tožilstva, češ da delo ni učinkovito, preiskave trajajo predolgo in se pogosto končajo neuspešno. Kot glavni razlog komisija navaja pomanjkanje virov.

Vlada: KPK se izkorišča v politične namene

Vlada v odzivu na kritike Bruslja opozarja, da se poročilo osredotoča predvsem na institucije pravosodja, ne pa na sodnike same, predvsem v smislu neodvisnega izvajanja sodne funkcije.

Glede očitka o pomanjkanju materialnih in človeških virov pa vlada opozarja, da poročilo ne upošteva dejstva, da ima Slovenija po podatkih EU Justice Scoreboard 2020 največje število sodnikov na prebivalca v EU in četrti najvišji delež BDP za kritje izdatkov sodišč. Prav tako po mnenju vlade statistični podatki Eurostata ne podpirajo navedb o povečani učinkovitosti Državnega tožilstva. Po podatkih Eurostata je tožilstvo leta 2018 sodiščem posredovalo 457 zadev, leta 2014 pa 620.

Vlada ima tudi pojasnila za nizko stopnjo zaupanja v neodvisnost sodstva. Osnutek komisije namreč po mnenju vlade ne namenja potrebne pozornosti vprašanju zagotavljanja notranje neodvisnosti sodnikov.

Komentar vlade k osnutku poročila o vladavini prava omenja tudi sum izkoriščanja KPK v politične namene. Ob tem naj bi prihajalo do kršitev temeljnih pravic preiskovancev do obrambe. Po mnenju vlade je zaradi tega v preteklosti že prihajalo do resnih političnih posledic, med drugim tudi padca vlade.