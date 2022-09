Vlada Lukića imenovala za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za delo

Nadaljnje delo inšpekcije za delo je že na ponedeljkovi novinarski konferenci predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec . Inšpekcija bo v prihodnje triglava. Ob Lukiću bosta še dva namestnika, ki bosta prišla iz vrst inšpektorata.

Skladno z vladno odločbo bo Luka Lukić vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo od 19. septembra do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

"Delo inšpektorata, kot smo ga poznali doslej, je neučinkovito. Za to nikakor ne krivimo inšpektorjev, problem, ki smo ga zasledili, je metoda dela in način pristopa k stvari," je glede načrtovane reorganizacije inšpektorata povedal Mesec.

Lukića je Mesec opisal kot dolgoletnega raziskovalnega novinarja, ki se je ukvarjal prav s tematiko kršitev delavskih pravic, s slednjimi pa je odlično seznanjen tudi prek dela v Delavski svetovalnici. Še pomembneje, je poudaril Mesec, pa je, da Lukića "nikoli ni bilo strah dati glave na tnalo". "Inšpektorat potrebuje pogumno in odločno vodstvo," je dejal in izrazil prepričanje, da bo z Lukićem to tudi dobilo.