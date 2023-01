Vlada meni, da Fides z napovedjo stavke krši sporazum

Po tem, ko je Fides za 11. januarja napovedal stavko, je vlada dejala, da v sindikatu s to odločitvijo kršijo sporazum, ki sta ga vlada in Fides sklenili oktobra. Sporazum namreč predvideva, da Fides začasno prekine stavkovne aktivnosti do najmanj aprila 2023.

Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) je za 11. januarja napovedal splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov v vseh zdravstvenih zavodih. V tej zvezi je sindikat na vlado naslovil pet stavkovnih zahtev, ki vključujejo spoštovanje normativov in standardov, višje plače vseh zdravnikov in zobozdravnikov za pet plačnih razredov, ohranitev doseženih napredovanj ob prehodih z delovnih mest specializantov na delovna mesta specialistov ter dopolnjen nabor delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov zaradi stimulativnejšega kariernega razvoja.

icon-expand V Fidesu so stavko napovedali za a11. januarja. FOTO: Bobo

Vlada pa odgovarja, da je ta vsebina njihov zahtev predmet pogajanj v okviru vzpostavljanja zdravstvenega plačnega stebra znotraj skupnih temeljev plačnega sistema javnega sektorja. Fides je z vlado v mesecu oktobru 2022 podpisal Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti iz katerega, poleg dogovora o vzpostavitvi ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja, izhaja, da Fides do 1. aprila oziroma 30. junija 2023 ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti. Vlada zato meni, da Fides z napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov krši navedeni sporazum.

icon-expand Gregor Zemljič (Fides) in Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Vlada v sindikatu Fides vidi partnerja v pogajanjih za izboljšanje zdravstvenega sistema in večji dostopnosti do zdravstvenih storitev glede plačnega položaja zdravnikov, ki se sicer v pomembni meri izboljšuje že z uveljavitvijo zadnjih aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.