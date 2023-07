Vlada mora do konca avgusta pripraviti seznam predvidenih reform za ESS

Pri zakonskih predlogih, ki jih bo treba pripraviti v skladu z omenjenim načrtom, sta poleg pokojninske reforme denimo zdravstvena reforma in reforma sistema plač v javnem sektorju, je spomnil predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) Jakob Počivavšek , ki je predsednik konfederacije sindikatov Pergam. Kot je pojasnil, želijo predstavniki delojemalcev in delodajalcev predvideni časovni okvir za obravnavo predlogov na svetu zato, da bodo lažje načrtovali svoje aktivnosti.

ESS je na seji obravnaval tudi spremembe pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki so po Počivavškovih navedbah sicer manjše. Vendar pa naj bi izboljšale položaj zaposlenih, ki so vključeni v to zavarovanje.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar je pri tem dejal, da so se dogovorili, da se bo pokojninska reforma dotaknila seznama poklicev, vključenih v poklicno zavarovanje. Socialni partnerji si po njegovih besedah želijo, da se seznam poklicev končno prenovi.

Svet je soglašal tudi s predlogom pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premikanju bremen, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Besedilo prinaša ukrepe, ki jih mora delodajalec sprejeti za večjo varnost in zdravje na delovnih mestih, kjer ročno premeščajo težja bremena, je pojasnil Počivavšek.